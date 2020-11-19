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【旅遊冰封】全球旅遊業最快明年才可復蘇　業界機構：趁機修補旅遊政策

商業 10:00 2020/11/19

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歐洲旅遊業在夏季一度有好轉跡象，惟預計封城措施重啟後將再度惡化。(圖片來源: 法新社)

跨國旅遊業務受到新冠肺炎疫情嚴重打擊，數據顯示，歐洲地區在夏季一度有改善苗頭，惟因疫情反覆，歐洲多國重啟封城措施，當地旅業再陷危機。旅遊業界現時預測，最快也要明年底才可望復蘇，專家呼籲，防疫政策需跨國同步進行，並趁機著力修補旅遊政策，挽救旅遊業。

【新冠肺炎】Google Travel增疫情相關　旅遊諮詢提醒

【旅業寒冬】冀旅遊業復甦　Airbnb看重本地遊角色

聯合國世界旅遊組織早前發布的數據指出，今年7月和8月，國際游客數字分別減少81%和79%。按地區分析，亞洲和太平洋地區跌幅最大，7、8月兩月均為跌96%，預估與中國等地的邊境關閉措施有關，而歐洲則因夏季一度放寬旅遊措施，跌幅相對較小為下跌約7成。該機構預計，今年2020年全年總體降幅將接近70%。

奧地利表現最佳冠絕歐洲多國

歐洲旅遊委員會研究亦指出，當地人夏天期間旅遊意慾回升，出遊人數按月有所改善，惟因入秋以來各國重啟封城、封關措施，業界勢會再度受創。據該機構數據，較為偏遠、對外來旅客依賴較高的國家，旅業所受影響較為明顯，塞浦路斯、土耳其、葡萄牙等，今年首8月的跌幅為逾7成甚至8成。而值得一提的是，奧地利跌幅為42%、為眾歐洲國家中表現最佳，主因當地以冬季旅遊為主在今年初未太受疫情所累，以及該國的中短途旅客佔比較高。

疫苗喜訊初現，一度振奮金融市場對旅遊、航空等業務的信心，惟據世界旅遊組織預測，國際旅遊業需至2021年第三季才有反彈，部分專家更認為反彈要待2022年才出現。其中，旅行限制以及消費者信心低下，為通往復蘇兩大主要障礙。該機構呼籲，必須以及時、協調的方式，安全地重啟旅遊業。

歐洲旅遊委員會則指出，現時恰好是各地重整旅遊政策的契機，因歐洲部分地區近年受困於旅遊過度（Over-tourism）的問題，本地居民被逼承擔過多旅客所帶來的影響，而疫情改變旅客需求，可讓政策當局審視政策，推出措施以減輕未來的旅遊旺季，旅客潮集中湧至受歡迎地區的壓力。

責任編輯: 周俊霖

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