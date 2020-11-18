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【美股焦點】蘋果平台抽水減半　明年1月起將年收入低於100萬美元的開發者佣金降至15%

新經濟追蹤 20:42 2020/11/18

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據外媒報道，蘋果App Store 在2019年賺取500億美元收入，除了Iphone 銷售以外，該項業務為蘋果主要收入來源之一。

蘋果（美﹕AAPL）宣佈，將對在蘋果App Store 應用程式商店年收入低於100萬美元的小企業和獨立開發者降低其佣金至15%，比先前30%佣金降低一半。

據了解，蘋果指，大部分IOS軟件開發者應該能夠參與此計劃，但蘋果拒絕透露，能夠參與此項目的人數佔2800萬已登記註冊開發者佔比多少，蘋果亦拒絕評論公司佣金下降會減少多少收入。

新計劃將於2021年1月1日起啟動，蘋果表示，將在12月公布更多相關流程細節。

據外媒報道，蘋果App Store 在2019年賺取500億美元收入，除了Iphone 銷售以外，該項業務為蘋果主要收入來源之一。

蘋果總裁Tim Cook 表示，中小企是支撐著全球經濟的支柱，他盼望，透過推動這項計劃，以鼓勵開發者和中小企拓展他們的團隊，持續創新，改善人們生活福祉。

相關文章﹕【iPhone】iPhone代工和碩違反供應商守則　蘋果：暫緩新業務合作

【美股焦點】蘋果App Store上季營收近Google Play兩倍

【蘋果壟斷】免費軟件指控蘋果　若不增收費服務即下架　蘋果否認

 

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編輯﹕賴奕羚

美股 iPhone App Store 蘋果（Apple，美：AAPL）

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