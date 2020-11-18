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【新冠疫苗】輝瑞：疫苗最終測試有效性達95%　近日有望申請FDA授權

環球政經 20:32 2020/11/18

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新冠疫苗今日連續釋放好消息，本周三（18日）輝瑞藥廠（PFE）再創捷報，指其正在研發的新冠疫苗，最終測試結果顯示，有效性為95%，高於上周一（9日）宣布的90%，該公司將在近日尋求美國食品及藥品監管局（FDA）批准其疫苗的緊急使用授權。

輝瑞與其研發合作夥伴BioNTech指，他們正在研發的疫苗能夠保護所有年齡和種族的民眾，迄今為止，該疫苗有44,000名志願者參與了試驗，並沒有出現重大安全問題。

輝瑞股價周二（17日）收市報36.04美元，與宣佈疫苗消息前水平相若，周三開市前該公司股價暫升4%，報37.48美元。

美國藥廠Moderna（MRNA）日前亦指，其新冠肺炎疫苗「mRNA-1273」，在第三階段的臨床試驗中有效率達94.5%。相比輝瑞疫苗需要在領下70攝氏度的環境中保存及運輸，Moderna稱其疫苗不須於超低溫儲存，只需正常的雪櫃冷藏即可，且能夠保存長達30日。

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編輯：李勝男

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