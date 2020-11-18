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【每日焦點】蘋果App Store減佣金　Fb誤將日本組合「KinKi Kids」當色情字眼？

科技 20:30 2020/11/18

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網民最近發現在Facebook搜尋日本雙人組合KinKi Kids時，竟然彈出了「兒童性虐待」的警告！

蘋果（Apple）宣佈，將於明年1月1日推出App Store 小型企業及個人 開發者計劃(App Store Small Business Program)，有條件地減少收費 app 和 app 內購買項目的佣金。2020年銷售收益不超過 100 萬美元(約780港元)的開發者將受惠，新計劃下可獲佣金減免，新佣金將由現時的30%下降至15%。

【蘋果App Store減佣金】蘋果支援年總收益不超過780萬中小企開發者　App Store佣金降至15% 2021年1月1日生效

此外，有網民最近發現在Facebook搜尋日本雙人組合KinKi Kids時，竟然彈出了「兒童性虐待」的警告，隨即掀起熱論；而在YouTube搜尋KinKi Kids都顯示「找不到結果」。本報嘗試在Facebook、YouTube搜尋KinKi Kids，亦顯示上述相同結果。不過KinKi Kids在YouTube上的頻道就如常運作；在YouTube搜尋時，在KinKi Kids後加上空白鍵或其他字元則可正常顯示結果。

網民猜測是因為其演算法誤將「KinKi Kids」歸類為英文「kinky」，即異常的的性癖好，與小孩「kids」一詞連結，所以提出警告及提供相關協助功能。

Facebook誤將日本組合「KinKi Kids」當色情字眼　搜尋竟彈出兒童性虐待警告

責任編輯：張寶燕

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