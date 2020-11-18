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【輝瑞疫苗】有效率再提升 新數據指達95%

環球社會熱點 20:16 2020/11/18

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【新冠疫苗】輝瑞疫苗有效率再提升 新數據指達95%

新型冠狀病毒疫苗好消息頻傳，美國藥廠輝瑞（Pfizer，美：PFE） 及德國生物科技公司BioNTech（美︰BNTX）合作研發的新冠疫苗的有新分析結果出爐，顯示輝瑞疫苗有效率達95%，較早前公布的90%有所提高，對長者效用亦強，且未發現重大安全問題。

受消息鼓舞，輝瑞股價市前升3%，市值較細的BioNTech更升8%。

【輝瑞疫苗】輝瑞將申請緊急授權 稱獲足夠安全數據【下一頁】

再生元新冠抗體藥料明年生産200萬劑 特朗普曾服用【下一頁】

輝瑞周三公布疫苗第三階段測試的最後分析結果（final analysis of the Phase 3 trial），指170名染疫的受試者中，162名都是接受安慰劑的測試者，僅8人曾接受疫苗，由此推算，疫苗有效率達95%，較早前公布的初步結果中的90%為高。

感染個案中，僅10宗病情屬嚴重，當中9宗都來自無接受疫苗的對照組。輝瑞表示，疫苗的效用，在不同年齡層、種族間，維持一致，在65歲或以上長者身上，亦有逾94%有效率，且未發現重大安全問題。

【Moderna疫苗】比輝瑞好？美官員：穩定性高 易存放【下一頁】

【美國疫情】加州經濟重啟計劃急刹停 洛杉磯縣擬宵禁【下一頁】

責任編輯：林建忠

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