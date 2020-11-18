【港元定期存款】多間港銀齊減港元定存息 一年期長息險守0.85厘

▲ 集友雖一周3連減，但旗下一年定存僅報0.85厘，「高息王」暫未受挑戰。

一個月港元拆息今天（11月18日）終止8連跌，稍為回升至逼近0.11厘，但3間大小銀行仍照減港元定期存款息率，包括東亞 （00023） 、南洋商業銀行及集友。專家料存息暫仍易跌難升，眼下銀行體系水浸，即使臨近年尾，有藍月亮等焦點新股趕招股尾班車，料業界仍乏誘因逆市鬥加息搶存。

先說擅打高息牌的中資行，集友剛於上周才兩連削，令一年期的新息率早已跌穿0.9厘，罕現0.88厘的今年新低；可惜低處未算低，今天再調低0.03厘，新報0.85厘。同日南商亦全面削低短中長息，更把一年期驟減0.15厘至0.7厘，因而滑出三甲之列。

減息潮下，中長期港元定存仍有不少高息之選，詳悄可按下圖了解

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正因其它銀行劈息絕不手軟，即使集友經歷3連削，累降0.16厘後，但仍以0.85厘，穩守冠絕全城的長息榜之首。至於半年期的「雙冠王」，為大眾財務及虛擬銀行天星齊報1.1厘。不過，無論6個月及一年期的港元定存息率，均遠遠跑輸iBond （04239） 兩厘的「墊底息」；以及俗稱「長者iBond」的銀債、今年銀債更加息至3.5厘。

單以本周來看，累計共有6間大小業界一面倒減息，除了昨天（17日）建行亞洲及交銀香港齊減3個月短存外；本周一（16日）另有3間大行出手，分別為：工銀亞洲、渣打及恒生 （00011） ，後兩者更一周連削，如今再有南商追趕降息快車。

本來唯一逆市獨加的東亞，今天卻重手把138天狠削0.1厘，至失守0.5厘，乍現0.42厘。而集友則對不同存期的港元定存息加減不一。

專家：4大主因下 存息易減難加

專家指以4大主因，料存息易減難加，且料跌勢未止，包括：

（1）拆息低企：雖然一個月拆息止跌，但仍未能重上0.11厘大關，僅報0.10911厘，續創10年半新低。

（2）乏巨無霸新股：市傳內地「洗衣液一哥」的藍月亮，挾內需概念，以至獲有「IPO金手指」之稱的高瓴資本加持，憧憬可挑戰「凍資王」農夫山泉 （09633） ，料再掀新股熱潮。不過，多隻排隊上市新股料合共總募資仍不足千億元，相比突煞停上市的螞蟻集團，曾鎖資1.3萬億元尚未足以令銀行掉頭加息，現時恐更難。

發鈔行帶頭減息 中小行料跟減

（3）大小行停戰：渣打作為首間發鈔行於第四季帶頭減，料中小業界跟減。況且，巔覆傳統銀行的虛銀攻勢似收歛，舉中銀香港 （02388） 牽頭的虛銀livi為例 ，昨天（16日）突出擊推3厘超高息，惟相比打頭陣的首幾間虛銀，動輒以逾6厘超高息谷客；反觀上述新加入戰團者享特惠息的玩法較多附帶條件，客戶使用livi銀聯二維碼購物，將在下個月自動獲得3厘儲蓄年利率，最高存款額為5萬元，市料相信暫難較普及威脅性暫有限，故此傳統銀行暫毋須逆市還擊。

（4）借貸需求疲弱：本周五（11月20日）政府將公布10月份消費物價指數（CPI），東方滙理、東亞、星展及ING銀行4位專家，皆不約而同料連續4個月陷通縮。ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈認為，受疫情及國泰 （00293） 等大裁員所累，市場亦緊盯本月底當保就業完結後會否再掀新一輪炒人潮，市傳重災區是旅遊業等，難免令消費市道疲弱。

星展香港經濟師謝家曦預計，10月份CPI再下跌2%，但相信全年仍有正數，通脹恢復升1.1%；明年再錄得2%升幅。本港剛公布第3季GDP，就算經濟數據按季度有改善，最壞情況成過去；可是，新冠肺炎重創下，相信全年仍陷萎縮，再跌7%。及至明年才由負轉正，回升4%，借貸乏需求，間接令高息吸存乏出路。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪