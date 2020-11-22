【輝瑞疫苗】FDA委員會下月10日討論輝瑞BioNTech疫苗申請 稱最快可於聖誕節前交付疫苗 （第三版）

輝瑞（美︰PFE）及BioNTech（美︰BNTX）研發的新冠疫苗效用顯著，美國食品及藥品管理局（FDA）美國時間21日早上宣佈，FDA委員會已收到輝瑞及BioNTech的緊急使用授權申請，委員會將會在下月10日就有關申請進行討論。

FDA表示，他們並不能夠預測有關申請需時多久能通過，但會盡快處理該申請。當天的討論亦計劃在社交平台（Youtube、Facebook、Twitter）進行直播。

早前輝瑞最終測試結果顯示，其疫苗效用率達95%。輝瑞指，如果申請過程進展順利，預期在12月下半月可獲批准，並在聖誕節前開始交付疫苗。歐盟方面，預料或會在12月下半月給予疫苗批准。

輝瑞及BioNTech指，第三期試驗已完成，發現該疫苗對預防有症狀的Covid-19的有效率為95%，而上周宣布為90%。

按照研究，測試參與者分兩次注射疫苗，在第二次注射後7日，疫苗有效性超過90%，疫苗並沒有出現嚴重副作用，意味着首次注射28日就能達到保護效果，在對比安慰劑群組後，測試結果顯示「BNT162b2」的有效率顯著高過預期。

通告指出，在41135名成年的試用者中，無嚴重的副作用，最常見的反應，有3.7%人感到疲倦，有2%人感到頭痛。

（第二版新增﹕最快可於聖誕節前交付疫苗）

（第三版新增﹕周五向FDA提交申請）

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記者：譚志偉