【輝瑞疫苗】輝瑞BioNTech疫苗試驗效用率95%　最遲周五申緊急使用授權　股價升逾2%

輝瑞（美︰PFE）及BioNTech（美︰BNTX）研發的新冠疫苗效用顯著，最終測試結果顯示，效用率達95％。BioNTech行政總裁Ugur Sahin表示，最遲將於周五（20日）向美國食品及藥品管理局（FDA）遞交關於新冠肺炎疫苗的申請文件。輝瑞盤前股價再升3%。美股開市後，暫升2.5%，報36.95美元。

輝瑞及BioNTech指，第三期試驗已完成，發現該疫苗對預防有症狀的Covid-19的有效率為95％，而上周宣布為90％。按照研究，測試參與者分兩次注射疫苗，在第二次注射後7日，疫苗有效性超過90%，意味着首次注射28日就能達到保護效果，在對比安慰劑群組後，測試結果顯示「BNT162b2」的有效率顯著高過預期。

通告指出，在41135名成年的試用者中，無嚴重的副作用，最常見的反應，有3.7%人感到疲倦，有2%人感到頭痛。

【輝瑞疫苗】BioNTech總裁︰疫苗有助降低確診個案 料明年冬季「恢復正常生活」

【輝瑞疫苗】輝瑞新冠疫苗效用率逾9成 月底前申請FDA緊急授權 輝瑞股價揚升

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

記者：譚志偉