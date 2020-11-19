  • 28°C
香港時間 : 20201119日 (四) 14:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【輝瑞疫苗】輝瑞BioNTech疫苗試驗效用率95%　最遲周五申緊急使用授權 稱最快可於聖誕節前交付疫苗 （第二版）

股市 14:02 2020/11/19

分享：

輝瑞（美︰PFE）及BioNTech（美︰BNTX）研發的新冠疫苗效用顯著，最終測試結果顯示，效用率達95%。BioNTech行政總裁Ugur Sahin表示，最遲將於周五（20日）向美國食品及藥品管理局（FDA）遞交關於新冠肺炎疫苗的申請文件。

此外，輝瑞指如果申請過程進展順利，預期在12月下半月可獲批准，並在聖誕節前開始交付疫苗。歐盟方面，預料或會在12月下半月給予疫苗批准。

輝瑞及BioNTech指，第三期試驗已完成，發現該疫苗對預防有症狀的Covid-19的有效率為95%，而上周宣布為90%。

按照研究，測試參與者分兩次注射疫苗，在第二次注射後7日，疫苗有效性超過90%，疫苗並沒有出現嚴重副作用，意味着首次注射28日就能達到保護效果，在對比安慰劑群組後，測試結果顯示「BNT162b2」的有效率顯著高過預期。

通告指出，在41135名成年的試用者中，無嚴重的副作用，最常見的反應，有3.7%人感到疲倦，有2%人感到頭痛。

輝瑞昨天（19日）美股開市後升2.5%，隨後股價回落，收市報36.32美元，升0.78%。截至香港時間19日下午1點56分，輝瑞盤後升0.77%，報36.6元。

（第二版新增﹕最快可於聖誕節前交付疫苗）

【輝瑞疫苗】BioNTech總裁︰疫苗有助降低確診個案　料明年冬季「恢復正常生活」

【輝瑞疫苗】輝瑞新冠疫苗效用率逾9成　月底前申請FDA緊急授權　輝瑞股價揚升

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https：//bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

記者：譚志偉

新冠肺炎疫情 美股

上一篇文章

【小米股價】紅米Note系列全球銷量突破1.4億台　小米彈逾4%

下一篇文章

【虛擬銀行】眾安銀行實體Visa扣帳卡登場　簽帳贏取高達2倍現金回贈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【再吹摩笛】大摩上調明年恒指目標至28700點　薦9隻港股具持續競爭優勢
【再吹摩笛】大摩上調明年恒指目標至28700點　薦9隻港股具持續競爭優勢
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股偏軟　中概股下跌　恒指夜期跌4點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股偏軟　中概股下跌　恒指夜期跌4點（不斷更新）
【iBond 2020】iBond創上市新高見103.35元、長揸定短炒？　4銀行退款優惠詳細睇（不斷更新）
【iBond 2020】iBond創上市新高見103.35元、長揸定短炒？　4銀行退款優惠詳細睇（不斷更新）
【新股IPO】京東健康最快下周三招股料集資約312億元　下月初掛牌
【新股IPO】京東健康最快下周三招股料集資約312億元　下月初掛牌
石Sir午市閒談 - 點揀疫苗股 滙豐、鐵塔、國藥、復藥、康希諾及阿里最新部署（立即觀看）
點揀疫苗股 滙豐、鐵塔、國藥、復藥、康希諾及阿里最新部署（立即觀看）
【開市9點半】美擬引發監管風暴累中概股跌　阿里巴巴張勇：今年雙11是新起點
【開市9點半】美擬引發監管風暴累中概股跌　阿里巴巴張勇：今年雙11是新起點