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【Staycation優惠】Klook推11月Staycation優惠　住宿每人最平300元

商業 19:26 2020/11/18

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Klook逢星期四推出快閃72小時指定Staycation優惠。

Staycation為近來港人周末、假日的熱門玩樂選擇。Klook逢星期四推出快閃72小時指定Staycation優惠。消費者由11月19日至11月21日期間，經該平台預訂指定酒店有折扣優惠。

Staycation優惠詳情：
1. 香港四季酒店住宿
連雙人早餐及3道菜晚餐或1,000元酒店消費額 ，若於星期日至四入住豪華山景客房，由原價8,800元，現優惠價2,430元起，即人均1,215元起；於星期五及六入住則房價由2,650元起。
若升級入住豪華海景客房，星期日至四入住，房價為2,760元，即人均1,380元；星期五至六入住，只需則房價由2,980元。
入住日期：即日起至12月22日。

2. 港島海逸君綽酒店住宿
入住豪華海景客房，連早餐、下午茶及黃昏雞尾酒 ，於星期日至五入住，房價999元起，即人均499元起；星期六入住則1,199元。
入住日期：11月22日至12月31日
若在聖誕及除夕期間入住，收費則有所變動：12月24至26日期間入住：每晚1,538元；12月30日入住：1,400元；12月31日入住：1,705元。

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另外，該酒店推出兩款聖誕及除夕優惠：
1）房間免費升級入住豪華海景客房，連雙人早餐及Harbour Grand Café自助晚餐。若於12月24日及12月25日入住，房價2,629元，即人均1,315元；於12月31日入住，房價2,959元，即人均1,480元。
2）房間免費升級入住尊貴海景客房，客房有圓形浴缸，連雙人早餐，以及Le 188西式節日晚餐，另送紅酒一支。若於12月24日及12月25日入住，房價3,839元，即人均1,920元；於12月31日入住，房價5,599元，即人均2,800元。

3. 香港東隅酒店住宿
入住城市客房，連雙人早餐，星期一至四，房價718元起，即人均359元；星期日入住則房價799元。若升級至城市精選客房，星期一至四入住：房價880元；星期日入住：房價961元。升級至海景客房，星期一至四入住：房價1,042元；星期日入住：房價1,122元

4. 東南樓藝術酒店平安慢活住宿／時光倒流七十年住宿
現推出限量10個名額優惠，藝遊東南一日通行證或五感茶藝／咖啡沖煮體驗，現售168元。可入住東南樓藝術酒店高級房雙人床住宿，連《藝遊東南》一日通行證2張（價值600元）。
若未能搶購限量優惠，星期日至四入住的房價為600元，即人均300元；星期五、六、日入住房價為680元。
入住日期：即日起至2021年1月31日（12月24至26、31日，及1月1日除外

責任編輯：馬意文

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