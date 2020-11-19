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【置業熱話】80後買樓通常要靠父母？　網民：好仔不論爺田地

環球政經 15:50 2020/11/19

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買樓置業，有人靠自己的努力，也有人是靠父母幹，有父母的經濟支持完上車夢。有網民近日出帖，問一眾網民，「其實80後要買樓，係唔係通常都要靠父母？」

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帖文一出，引來不少網民討論，不少人都表示不應靠父母，「80後已經有03同08年，都要父幹？」有人直言：「好仔不論爺田地。」也有人指，若一對夫婦月入6萬元，已經可以買到兩房單位，「首期60萬加印花稅都唔使100萬，儲2-3年已經夠上車。」認為在現時首置人士購買800 萬元單位，可借九成按揭的情況下，上車並不需要靠父母。

有人亦指，80後已有2003年及2008年兩個入市的時機，認為90後或00後的年輕人置業，才需要父母幹。不過，卻有人不認同，事關80年頭及80年尾出生的人年齡相差不少，「81係80後，89都係80後，80尾嗰班08年先剛剛畢業。」也有人指80後不一定有著數：

「80年中五畢業係97年，中七畢業係99年，大學畢業係03年。當年中五畢業先搵得6-7000，大學畢業1萬左右。果個年代冇咁多支援比畢業生，一係重考一係量地官。就算中五97年畢業都冇可能03年SARS買到樓，得嗰6年時間，大學果批一畢業就撞正疫情更加難搵工，就算08年樓市低潮過一排都未必有首期啦！成日話80後冇把握2次入市機會，真係難聽過粗口！」

另有人「打圓場」指是否要靠父母幹不可以一概而論，「視乎學歷、收入，80頭同80尾都大不同。」

 

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責任編輯：楊子瑩

網絡熱話 經濟 畢業 大學 疫情 沙士

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