台積電搶2023年試產2nm　三星冀偷步早一年生產3nm

▲ 圖為台積電創辦人張忠謀

台積電（美：TSM）（台：2330）在2nm（納米）製程工藝方面取得了重大突破，並將於2023年下半年進行小規模試產，2024年可大規模量產。台積電表示，在2nm之後，將繼續向1nm進發。至於客戶，包括蘋果、高通、NVIDIA、AMD等都將先應用台積電先進的2nm製程工藝。

2nm工藝上，台積電將放棄延續多年的FinFET（鰭式場效應晶體管），甚至不使用三星規劃在3nm工藝上使用的GAAFET（環繞柵極場效應晶體管），即納米線（nanowire），而是將其拓展成為MBCFET（多橋通道場效應晶體管），即納米片（nanosheet）。

從GAAFET到MBCFET，從納米線到納米片，可以視為從二維到三維的躍進，能夠大大改進電路控制，降低漏電率。

至於三星，據彭博報道，三星電子將向下一代芯片投入1160億美元，冀兩年後縮小與台積電的差距。

三星電子將2022年大規模生產3nm芯片，報道指，如果三星成功，將是一個突破，成為芯片廠商的主要選擇，像蘋果和AMD公司現在依靠台積電一樣。

三星的目標是與台積電在2022年下半年提供3nm芯片批量生產的目標一樣。但韓國公司也希望通過採用GAAFET技術，做得更好，一些人認為這種技術改變了遊戲規則，它可以更精確地控制跨通道的電流、縮小芯片面積並降低功耗。台積電選擇了更成熟的 FinFET架構用於其3nm製程。

三星今年在韓國南部城市Hwaseong開始其第一家基於EUV的專用工廠生產，而第二家工廠在平澤，計劃於2021年下半年量產。半導體業務高級副總裁韓曉明在最近的一次盈利電話中表示，預計其代工業務的增長率將大大超過市場平均增長率，市場可能達到個位數的高位。

SK Securities分析師Kim Young-so表示，三星選擇的GAA技術，有望在2024年被台積電用於2nm製程工藝，也有可能將時間提前到2023下半年。他預期，從技術上說，三星可以在台積電2023年開始2nm生產之前，扭轉局面，生產應用處理器芯片和邊緣計算器件時會有溢出訂單。擴大市場份額的關鍵就是三星可以保護多少台EUV機器。

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記者：譚志偉