【酒遍世界@iM網欄】聖誕節推介 粉紅酒與清甜氣泡酒

來到11月尾，各類型的商舖都推出禮盒裝或禮物籃準備迎接聖誕節。各式各樣的食品禮盒必然會用一兩瓶葡萄酒來襯托，而近年較有創意及有驚喜的禮盒，便是葡萄酒聖誕倒數月曆。由12月1日開始打開的每一天便有一瓶細支裝的葡萄酒品嚐，真是令人興奮。

說到慶祝活動，在限聚令之下，到朋友家中聚會機會自然多了，究竟選哪一瓶葡萄酒較適合帶去飯局呢？慶祝任何活動，大家購買香檳的話，必定最受歡迎。若果預算不多，用400元左右也能夠購買到有品質的香檳。

除了名牌香檳之外，香檳區還有許多小型的香檳酒莊， 用Champagne Guy Charlemagne莊為例，它的Guy Charlemagne Rosé Brut 只須港幣400元便購買到一瓶粉紅酒。 粉紅酒的顏色介乎白葡萄酒和紅葡萄酒之間，雖然名稱為粉紅，但並不一定是粉紅色的；不同葡萄品種釀出來的顏色會產生出橙色或褐色。用百分之百黑皮諾製成的Guy Charlemagne Rosé Brut使用了Rosé Saignée 的製造方法，意思是把部份的葡萄汁抽出，令餘下的葡萄汁從葡萄皮裡取到更多的顏色以及得到更濃郁的味道。 這瓶紅粉佳人在品質甚高，在酒窖裡陳年兩年，對於粉紅酒來說並不常見。

氣泡酒除了香檳及之前提及過的Prosecco 和Cava之外，還有一類非常適合不太好酒的女士品嚐的，就是義大利的Moscato d’Asti。位於皮埃蒙特地區生產的莫斯卡托葡萄最為人知的是它釀製出的清甜氣泡酒。聞起來有一股蜜糖，梨子及金銀花香，品嚐時口裡有清爽的甜味，同時帶點酸酸的回味。這款酒最重要的是酒精度只有百分之五左右，非常適合擔心喝酒但有想品嚐葡萄酒的朋友。價錢相當划算，例如來自義大利一家小酒莊Scagliola的一瓶Moscato d’Asti只需港幣150元，絕對是派對的最佳之選！

作者_Apple Cheung簡介： 活躍於葡萄酒界的導師及評審。熱愛探討世界各地葡萄酒文化。能用流利的英，法，西班牙語言交流，深入體會釀酒過程中的藝術，與愛喝酒的人發掘新資訊，帶給不喝酒的人新觀點，享受品嚐，購買及投資葡萄酒的奧秘。

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