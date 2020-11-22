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【宏觀術數@iM網欄】從紫微斗數及玄空看辛丑流年

名人薈萃 09:30 2020/11/22

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上期文章，先從干支簡介了明年辛丑流年的一些特性，今期再嘗試從紫微斗數及玄空風水，逐步窺探更多流年宏觀玄機，往後再以微觀角度，用星座及生肖分析明年流年。

巨門化祿利口舌生財

以紫微斗數來說，辛丑流年四化星為巨門化祿、太陽化權、文曲化科及文昌化忌。概括而言，這個四化組合有幾個特點：巨門及太陽的組合主帶異鄉、異族等性質，此點配合明年辛丑地支會成金局，估計國際形勢會更受歐美大國所影響。而巨門主口舌、溝通，組合不良時也主是非，太陽則主影響力、男性、父系等等。明年是巨門化祿，配合太陽化權，發揮個人影響力的工作方式會較容易獲益，以行業來說例如網紅、Youtuber，時事評論、直播媒體等，配合到目前新元運的大趨勢，相信明年將會有更大發展。而巨門及太陽除了傳播的特性外，其內涵也是資訊和溝通，對大數據及信息產業自然有利，這些行業在新元運其實都會一切利好發展。明年化科的星曜為文曲，本身主藝術、雜學、琴棋書畫等等，相反主正統學術的文昌星明年屬於不利的化忌，從社會層面來說，流年容易發生學府、院校等出現不利及負面醜聞。

如果去到個人層面，明年流年祿存星必定在財帛宮，同時陀羅星也必定在疾厄宮。此情況和今年庚子年略有類同，祿存星主平穩正職的收入，今年出現的實況疫情肆虐下從事政府大機構等收取穩定薪金的人仕，一般都比求取生意或偏財行業有利。此情況恐至少明年上半年仍會如是，不過就應該是社會經濟形勢而不止是疫情所影響。而最差的文昌化忌本身主文書、票據失誤，做生意的朋友們，如果星盤中再逢凶星激發，明年便要留意被文書及收款的問題。辛干特別之處在巨門化祿主口舌獲利、文昌化忌主文書失誤，兩者同時出現，當中實有深意，當口舌辯才為個人帶來利益時，也容易因此而招惹怨尤、是非，甚至嚴重至訴訟。雖知道古代文昌化忌可以是「文字獄」的，「病從口入，禍從口出」可能會是明哲保身之道。

流年財星在西方，門向有利

再從玄空飛星去看，明年六白星入中，五黃煞星在東南、二黑病符星在北方，三煞在東方。吉星方面八白財星在西方，九紫桃花星在東北。對香港大局來說，這恐怕並非太有利的組合。因為香港的行政及金融中心地帶在中區一帶，藉北方維港水流帶動，二黑星飛臨已容易帶來不利，如果稍再加上工程動土，都易帶來突發的不利，特別是二黑為坤卦主母親或女性年長主事人，飛星的剋應特別容易受影響。而東南方在香港大玄空星盤中，也容易影響香港人事變動及不安，亦即古人所說的人丁不寧或人材流失。

如果只從個人層面來看，明年家居或辦公屋如果開間在東南及北方此兩方位，都易有不順及災病，特別不利家中年長女性。

凡事有凶必有吉，明年最佳方位是西方。既有八白財星飛區，也是流年祿星所至。如果宅門開此方位故然有利，如能配合日常作主要用事位，也能稍加獲益的。

辛丑流年飛星簡圖，在通勝中也有資料。

 

作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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