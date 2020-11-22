【山地悠遊人生@iM網欄】傳奇三兄弟 El Celler de Can Roca (上)

通常吃米「豬」蓮，一是食完唔飽，一是食到一肚氣，一是得個樣但唔好食，一是覺得唔值。 但這間堪稱世界第一 El Celler de Can Roca 確係得！ 真係好得，El Celler de Can Roca 迄今為止食過最好， 值得被評為全球最佳餐廳。仲平過香港食一餐廚師法辦日本料理。以我嘅速度都食了接近4個鐘，一般人要食足4～5個鐘頭！我食完表情就好似漫畫中的美食家，忍不住大叫，「好幸福哦」！是的，這是我當時吃完的感受。

Roca 三兄弟， 大哥Joan是大廚， 二哥Josep 是侍酒師 Sommelier， 弟弟 Jordi 是甜品師。他們的烹飪事業始於他們父母經營的家庭餐館Can Roca， 他們兄弟在那里長大，並承繼了母親的烹飪技巧， 一起經營自己的餐館 El Celler de Can Roca。這傳奇三兄弟一直用美食， 葡萄酒和甜品聯繫著世界，更聯繫他們兄弟之間的特殊情感。

大哥Joan 將傳統美食與現代技術融為一體，尊重真正的風味，他對低溫真空控制烹飪的貢獻， 改變了即食美食的概念。 通過精確的技術來提煉，他的菜餚同時與科學和傳統，技術與敏感性，出品與感官人類學對話， 平衡食客的情感之旅。 在餐廳工作的同時， 還領導一個研究團隊， 並當老師培訓職業廚超過20年， 也參與了哈佛大學的科學與烹飪課程。

二哥Josep喜歡稱自己為葡萄酒侍者， 曾多次獲得最佳侍酒師獎。如今他已經達到最高境界，被媒體和評論家稱為「菜餚和葡萄酒之間無縫接軌的搭配藝術大師」。在El Celler de Can Roca，葡萄酒超越了餐廳，並為菜餚的創作和構思提供了靈感。 目前他在大學指導侍酒師和釀酒學課程，也在電視節目中介紹葡萄酒，還出書和撰寫葡萄酒專欄。

弟弟 Jordi喜歡打破常規，在菜單的最後， 令食客驚訝跨越既定的邊界。 在西班牙語中，甜品師 Postrero 的意思是“最後”，但對Jordi 來說，一頓美食之旅最後一道甜品至關重要，因為他是兄弟中最小，而且他也是最後一個加入餐廳工作的。他沉迷於甜品超過15年， 散步，風景，氣味，卡通，噪音，違法行為，情感等， 任何途徑都可以帶給他創造力。 他自創一種新哲學，包含內部動機熏陶， 外部靈感培育， 再反映自己的個性，利用固體，液體和甜味樂趣烹飪甜點， 組成創意萬花筒，產生豐富，複雜，多彩的構圖。

每年8月份餐廳會休假一個月，他們兄弟三人一起去世界各地探尋覓味， 擁抱無限可能。Roca 三兄弟的創意烹飪風格，熱情好客的氛圍以及美食，使餐廳在2013年和15年躍居「全球50家最佳餐廳」之首。 於2019年正式宣布他們為Best of the Bests餐廳。

預約幾乎是不可能的任務， 每個月的第一天可以預訂11個月後的那個月， 例如2020年11月1號開始預訂訂2021年10月1～31號的位子，每次不用一個小時， 都被訂滿。 而且要給信用卡預付， 可以10天前取消。10天內取消每人收＄100歐元。我一直在努力爭取預訂近一年的時間，都未能夠訂到！ 出發前， 我非常努力地寫電郵，告訴他們我願意排在候補名單上，常常在網上查看預訂，可接下來的11個月裡已經滿了。 (下回分解)

PS:對我來說，欣賞侍應生和侍酒師提供近4個小時的美味佳餚，是一生一次的經歷。 非常感謝 El Celler de Can Roca 帶給我刻骨銘心的體驗，讓我對份子料理和西餐完全改觀。

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作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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