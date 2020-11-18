【蘋果App Store減佣金】蘋果支援年總收益不超過780萬中小企開發者　App Store佣金降至15% 2021年1月1日生效

蘋果(Apple)宣佈，推出App Store 小型企業及個人 開發者計劃(App Store Small Business Program)，將有條件地減少收費 app 和 app 內購買項目的佣金。劃將於2021年1月1日推出。2020年銷售收益不超過 100 萬美元(約780港元)的開發者將受惠，新計劃下可獲佣金減免，新佣金將由現時的30%下降至15%。



iPhone 12、iPhone 12 Pro現綠屏幕bug！蘋果客服：正調查問題



【6G聯盟】蘋果、Google加入6G組織 華為、中興受禁令影響無份



蘋果 CEO Tim Cook 表示，小型業是全球經濟的骨幹，同時孕育創新及機遇。「希望以上計劃能助小企業繼續在 App Store 上發揮創意、穩健成長。」計劃詳情仍待 12 月初公佈。

參與準則如下

2020 年內所有 app 的總收益不超過 100 萬美元的現有開發者，以及初次在 App Store 上出售產品 和服務的開發者，均符合計劃資格並可獲佣金減免。

假如參與計劃的開發者銷售收益超過 100 萬美元上限，在該年的餘下時間將會收取標準佣金比率。

假如開發者的業務在下年度低於 100 萬美元上限，下年度將可再次符合 15% 佣金收費的資格。

▲ App Store 於 2008 年推出，現時全球覆蓋 175 個國家及地區逾15億部 Apple 裝置

值得注意的是，總收益是按開發者扣除佣金後的收入來算，無論app是直接銷售還是以訂閱形式銷售，同樣受惠。

不過，蘋果不願估計受惠企業的比例，亦沒有回應以上計劃對其App Store營收的影響。至於早前對小企業透過 app 舉行的付費虛擬活動暫時免扣除30%佣金的優惠會否延長，亦沒有談及。未來會否推出更多惠及中小型開發者的政府，也未有公佈。



【新Macbook】分析師：蘋果自家晶片Macbook 料明年更大幅度改版



【新MacBook】跑分結果出爐！入門級新MacBook Air 超越MacBook Pro



App Store 於 2008 年推出，現時全球覆蓋175個國家及地區逾15億部 Apple 裝置，支援逾40種語言，接受逾 180種支付方式和45種貨幣。

記者：梁巧恩