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【蘋果App Store減佣金】蘋果支援年總收益不超過780萬中小企開發者　App Store佣金降至15% 2021年1月1日生效

科技 19:01 2020/11/18

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蘋果(Apple)宣佈，推出App Store 小型企業及個人 開發者計劃(App Store Small Business Program)，將有條件地減少收費 app 和 app 內購買項目的佣金。劃將於2021年1月1日推出。2020年銷售收益不超過 100 萬美元(約780港元)的開發者將受惠，新計劃下可獲佣金減免，新佣金將由現時的30%下降至15%。

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蘋果 CEO Tim Cook 表示，小型業是全球經濟的骨幹，同時孕育創新及機遇。「希望以上計劃能助小企業繼續在 App Store 上發揮創意、穩健成長。」計劃詳情仍待 12 月初公佈。

參與準則如下

  • 2020 年內所有 app 的總收益不超過 100 萬美元的現有開發者，以及初次在 App Store 上出售產品 和服務的開發者，均符合計劃資格並可獲佣金減免。
  • 假如參與計劃的開發者銷售收益超過 100 萬美元上限，在該年的餘下時間將會收取標準佣金比率。
  • 假如開發者的業務在下年度低於 100 萬美元上限，下年度將可再次符合 15% 佣金收費的資格。

App Store 於 2008 年推出，現時全球覆蓋 175 個國家及地區逾15億部 Apple 裝置

值得注意的是，總收益是按開發者扣除佣金後的收入來算，無論app是直接銷售還是以訂閱形式銷售，同樣受惠。
不過，蘋果不願估計受惠企業的比例，亦沒有回應以上計劃對其App Store營收的影響。至於早前對小企業透過 app 舉行的付費虛擬活動暫時免扣除30%佣金的優惠會否延長，亦沒有談及。未來會否推出更多惠及中小型開發者的政府，也未有公佈。

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App Store 於 2008 年推出，現時全球覆蓋175個國家及地區逾15億部 Apple 裝置，支援逾40種語言，接受逾 180種支付方式和45種貨幣。

記者：梁巧恩

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