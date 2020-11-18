軟銀年內出售800億美元資產　孫正義：為「最糟情況」做準備

近來新冠疫苗接二連三的好消息，令市場憧憬環球各國經濟復甦，風險胃納驟升。然後本周二（177日），軟銀創辦人孫正義接受外媒訪問時表示，軟銀今年積極賣出資產，以為未來數月內可能出現的「最糟情況」。

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根據孫正義指，軟銀今年出售了約800億美元（約6,200億港元）的資產，超出原本計劃的400億美元的一倍。當中最大宗的交易為9月份時，以400億美元將半導體公司ARM出售給Nvidia，另外該公司還出售了美國電訊商T-Mobile大約價值200億美元的持股。

孫正義稱，「在接下來的兩三個月裡，任何事情都可能發生，我們要為最壞的情況做好準備。」他還提及2008年雷曼兄弟倒閉事件，指單一事件有可能引發更大規模的市場崩潰。一旦未來股市下跌，軟銀就將用這些資金購買那些被低估的資產，擴大銀願景基金投資組合，或是回購更多股票。

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編輯：李勝男