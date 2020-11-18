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【Tesla】大行對Tesla看法分化　大摩最牛看540美元、瑞信看淡予400美元　這是為何？

股市 18:58 2020/11/18

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Tesla納入指數，投行看法不一致。

美國電動車公司特斯拉Tesla（TSLA）如願獲納入標準普爾500指數，或分階段進行，於12月21日開市前生效，惟大行看法呈現兩個極端。大摩一舉上調Tesla評級至「增持」，予目標價540美元，Wedbush相對謹慎，而瑞信看法較為悲觀。Tesla美股盤前現升2.71%至453.6美元。

大摩時隔三年首次將Tesla評級升至「增持」，目標價升50%至540美元，距離周二收市價441.61美元，潛在22.3%漲幅。該行認為，Tesla的商業模式即將發生重大轉變，主要收入來源從汽車銷售，逐步轉向附加值更高的軟件和服務。

Wedbush維持「中性」評級，目標價較為謹慎，予500美元，牛市下則看700美元。該行分析師指出，要斷言特斯拉是電動汽車市場的絕對贏家為時過早，因為有更多電動車車型及製造商進入美國電動車市場，例如通用汽車、福特汽車等巨頭，又有Rivian和Fisker等初創發起挑戰。雖然從競爭者角度來說，特斯拉依然是電動車市場的領先者，但隨著越來越多競爭者加入將帶來壓力。

瑞信則也給予Tesla「中性」評級，卻予目標價400美元，較昨日收市低41美元。該行分析師認為，Tesla納入標準普爾500指數後，市場關注點重回其增長計劃即繼續擴大產能、推出新產品及圍繞電池進行垂直整合，儘管早前有令人深刻的「電池日」及強勁的第三季業績，但Tesla股價在過去一個月表現「熊市」，認為未來股價上漲存在較大阻力。

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編輯：陳華

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 標準普爾500指數 Tesla

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