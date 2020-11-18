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【租金續跌】劈租個案愈來愈多 單身女士成功平左10%租到昇悅居2房

股樓投資 18:53 2020/11/18

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本港失業率持續高企，私人住宅租金也持續下跌，據美聯物業數據，以今年首10個月累計，租金累積下跌約4.8%。觀察最近的租賃成交，業主的減租幅度明顯再增加，昇悅居一個2房單位日前以1.7萬元租出，減租幅度逾10%。

【平租何處尋】住宅租金愈跌愈低 邊度最多1萬蚊以下租盤?，詳情按【下一頁

香港置業首席聯席董事曾家輝表示，本月至今昇悅居暫錄得約４宗租務成交，其中一成交為昇悅居３座高層D室，2房間隔，向北望內園景，實用面積約459平方呎。業主以每月約1.9萬元放租約2個月後吸引外區客洽詢，議價後減價約2,000元或約10.5%，以約1.7萬元成交，實用呎租約37元。

昇悅居2房以1.7萬元租出

據了解，新租客為單身女士，心儀單位間隔四正，且附設實用傢俬，在睇樓1次後即決定承租。資料顯示，業主於2012年5月以約435萬元購入上述單位，現享租金回報約4.7厘。

【低水筍盤】映灣園罕有雙景2房戶獲3組買家爭奪 代理：東涌區仍有不少筍盤，詳情按【下一頁

此外，嘉亨灣亦錄得劈租逾10%個案，利嘉閣地產經理林敏表示，該行新近促成西灣河嘉亨灣6座低層F室的租賃成交，單位實用面積約503方呎，兩房間隔，座向東南，望海景。

嘉亨灣亦錄得劈租逾10%個案

以上單位由今年11月初開始放租，業主原叫租24,000元，經議價後減價2,500元或約10.4%，最終以21,500元成功租出，折合實用面積呎租約43元，屬合理價成交。據悉，業主於2007年10月，以約432萬元購入上述單位，現租出可享租金回報率約6厘。

林敏補充，嘉亨灣本月至今累錄5宗租賃成交個案。屋苑現時有約44個單位放租，月租叫價由16,000元起。

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記者：陳詠妍

成交 地產 失業 西灣河 昇悅居 嘉亨灣

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