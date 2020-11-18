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Amazon推「Amazon Pharmacy」綫上藥房　付費會員提供2天內到貨服務

科技 19:15 2020/11/18

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亞馬遜（Amazon）推出綫上藥房「Amazon Pharmacy」服務，方便美國民眾在疫情下可透過綫上購買處方藥。

新冠肺炎疫情下，由於社交距離及防疫措施，為市民生活帶來不便。亞馬遜（Amazon）最近推出綫上藥房「Amazon Pharmacy」服務，美國民眾可以透過綫上購買處方藥。而Amazon Prime付費會員，更享有免費2日的送貨上門服務。

Amazon進一步擴展醫療保健業務市場，最近推出綫上藥房「Amazon Pharmacy」服務。從本週開始，美國45個州份中的18歲或以上顧客，即有權使用該項服務。使用者只要上傳有效的醫療保險及處方資訊，或由醫生直接發送處方藥資料到藥房，患者就可直接在網上購買藥物。另外，為了防止詐騙或不正當購買藥物的行為，Amazon將會利用工具檢驗醫生是否合法開設藥物。

＜＜【印度商機】亞馬遜斥資217億元　於印度興建第2個數據中心

＜＜【雲端遊戲】Amazon開放雲端遊戲服務予用戶試玩　月費5.99美元

據悉，Amazon Prime會員可使用額外的藥物購買折扣，同時享有2天免費到貨服務。而非付費的用戶，則免費享有5天內到貨服務。

據市場數據預測，直至2025年，綫上藥房服務的收入將會達到1,310億美元（約10,155億港元）。另外亦有數據顯示，2020年處方藥行業的產值為9,040億美元（約70,078億港元），到2025年將增長接近1.3萬億美元（約10萬億港元）。

責任編輯：李寶如

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