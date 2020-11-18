  • 25°C
香港時間 : 20201118日 (三) 20:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

iPhone 12系列電話螢幕出現問題 或要靠iOS更新解決

環球政經 19:37 2020/11/18

分享：

上月蘋果正式推出新一代的iPhone12系列，但近日陸續有用家反映其iPhone 12及iPhone 12 Pro 出現問題，螢幕並會發出綠光。

目前有不少用家都在蘋果的官方論壇上反映遇到類似情況，當電話的電量低於90%時，螢幕邊緣便會發出綠光，還會不時閃爍。據外媒引述蘋果客服稱，蘋果現時已正在調查有關問題，並指該問題是源於系統及軟體的問題，並非電話的硬件故障，相信可以透過未來的系統更新解決。

早在今年3月已曾經發生類似問題，當時在推出iOS13.4的更新後，有部分iPhone11在低亮度狀態下，電話解鎖後螢幕便會短暫發綠，事後官方指該問題是因熱量管理故障引起，並於iOS 13.6.1更新中修復該問題。

另外，亦有iPhone 12 mini的用家指，單手操作時無法以姆指解鎖。而蘋果暫時仍未就此問題作出回應，未知是否亦是軟件上的問題。

日本亞洲航空申請破產 涉拖欠乘客5億日圓    詳情請看[下一頁]

【Black Friday】Amazon網購　10個必知資訊（上）  詳情請看[下一頁]

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

硬件 iPhone 12

上一篇文章

【示範單位】油塘蔚藍東岸登場　發展商：不起劏房、納米房

下一篇文章

【iM貴賓室】新盤群起二手減價盤現 年底前現入市好時機 ?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【摩笛吹奏】大摩上調恒指明年底目標至28700點 精選15隻中港股市焦點股
【摩笛吹奏】大摩上調恒指明年底目標至28700點 精選15隻中港股市焦點股
【筍盤推介】全屋苑最筍放盤業主劈價近18% 極罕有高層單位廳大房大超光猛
【筍盤推介】全屋苑最筍放盤業主劈價近18% 極罕有高層單位廳大房大超光猛
【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂
【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂
【鬥快入市】被人捷足先登搶走心頭好唔甘心 買家極速購盈翠半島低層單位 景更靚價更抵
【鬥快入市】被人捷足先登搶走心頭好唔甘心 買家極速購盈翠半島低層單位 景更靚價更抵
【蝕讓離場】天生樓業主寧願蝕讓離場 也要減價51萬元助80後上車
【蝕讓離場】天生樓業主寧願蝕讓離場 也要減價51萬元助80後上車
【買樓理財】業主有苦自己知　高層海景單位竟然平過低層
【買樓理財】業主有苦自己知　高層海景單位竟然平過低層