iPhone 12系列電話螢幕出現問題 或要靠iOS更新解決

上月蘋果正式推出新一代的iPhone12系列，但近日陸續有用家反映其iPhone 12及iPhone 12 Pro 出現問題，螢幕並會發出綠光。

目前有不少用家都在蘋果的官方論壇上反映遇到類似情況，當電話的電量低於90%時，螢幕邊緣便會發出綠光，還會不時閃爍。據外媒引述蘋果客服稱，蘋果現時已正在調查有關問題，並指該問題是源於系統及軟體的問題，並非電話的硬件故障，相信可以透過未來的系統更新解決。

早在今年3月已曾經發生類似問題，當時在推出iOS13.4的更新後，有部分iPhone11在低亮度狀態下，電話解鎖後螢幕便會短暫發綠，事後官方指該問題是因熱量管理故障引起，並於iOS 13.6.1更新中修復該問題。

另外，亦有iPhone 12 mini的用家指，單手操作時無法以姆指解鎖。而蘋果暫時仍未就此問題作出回應，未知是否亦是軟件上的問題。



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