【疫市求職】零售飲食人才需求回升　美容健身業職位反彈最勁

▲ 今年受新冠疫情影響，本地零售、飲食業的人才需求大跌，至今仍然未回復至疫情前的水平。（資料圖片）

今年以來，受新冠肺炎疫情最嚴重的行業就有航空、飲食、零售、美容等，該行業的人才市場需求，年初開始錄得跌幅。

求職招聘平台Moovup技術長曾昭傑表示，依照平台上的招聘職位數據顯示，今年1，2月疫情開始時，各行業對人才的需求已經銳減，當中最明顯的是零售、飲食與美容及健身行業。「以零售業為例，疫情開始後，隨著本地防疫措施收緊，行業人才需求持續下跌，直到4月才稍有起色。」

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曾昭傑表示，零售業市況在5，6，7月後逐漸回升。「數據顯示，平台上的零售業工作招聘數目由年初1月的最高點，到4月的最低點，期間跌幅達89%，而直到10月，零售業招聘數目仍然未回到疫情前的一半水平。」

另外，飲食業受疫情影響亦頗深。曾昭傑表示，飲食業招聘數目由年初1月的最高點，到4月的最低點，期間跌幅達83%。「8月時飲食業人才需求再次受壓，因為當時政府堂食禁令，令需求再次收緊，直到10月，飲食業職位招聘就反彈至從前的一半水平。」

▲ 直到10月，飲食業職位招聘反彈至從前的一半水平。（資料圖片）

清潔招聘量單月升26%

其次，疫情下避免人群聚集，美容及健身商戶均要關門，是以該行業年初招聘數目最高點，至4月期間下跌71%。「但數據顯示，美容及健身行業的人才需求已回復至年初水平，在9月期間更超越之前的招聘數目頂點，呈現V型反彈。」

此外，疫情雖然影響人才招聘需求，但某些行業卻在疫情下表現強勢。曾昭傑表示，數據顯示，留意到疫情期間，地產的職位比從前更多，當中大部分是全職職位。「估計原因是地產行業工作時間較彈性。」另外，清潔業職位招聘亦有所增加，逆市中增長亦顯著。「2至3月期間，刊登清潔工作招聘數目就上升26.4%。」

曾昭傑亦補充，留意到兼職工作職位減少，而全職工作則有所增加。「理論上市況好，有額外工作，企業才會聘請兼職，鑑於現時市況仍然低迷，兼職需求減少，全職工作職位需求則上升。」

▲ 求職招聘平台Moovup技術長曾昭傑表示，根據平台的數據顯示，美容及健身行業的人才招聘數目已回復至年初水平，在9月期間更超越之前的數目頂點，呈現V型反彈。（受訪者提供圖片）

求職者大增3倍 善用雲端避免流量超負荷

新冠疫情反覆，人才市場亦開始迎來生機，求職招聘平台Moovup科技總監曾昭傑表示，人才市場逐漸回暖，使用平台的求職者數目曾大增3倍，系統最高亦有額外4.5倍流量出現。

曾昭傑稱，為了應對短時間內出現的高流量，就利用Amazon Elastic Container Services (Amazon ECS)服務，可以避免系統後台運作超負荷。「其次，因平台數據庫容量有限，要避免『爆碟』情況，使用Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) ，靈活擴展儲存容量。」另外，該公司亦有使用Amazon CloudWatch，當系統出現突發情況，同事會收到通知，並能迅速應對。

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記者：李彥煒