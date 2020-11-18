【示範單位】油塘蔚藍東岸登場　發展商：不起劏房、納米房

過去數年，多家內房來港投地發展，現已進入收成期，其中五礦地產（00230）旗下油塘新盤「蔚藍東岸 Montego Bay」終於開放示範單位，料月內正式登場。五礦地產營銷及市務總監方俊說，首批單位以中小型單位為主，傾向「先求量、再求價」，並會參考東九龍新盤定價。

一房（實用面積347平方呎，連23平方呎露台）

示範單位以3座18樓H室為藍本，實用面積347平方呎，連23平方呎露台，單位以現代簡約風格為主題設計，營造時尚感覺。單位盡用空間，省卻走廊及玄關位，其中客飯廳間隔四正實用，方便擺放傢俬。此外，客飯廳相連露台，增加單位採光度，且有助通風。

單位採用開放式廚房設計，附送「De Dietrich」品牌的電磁爐、抽油煙機、微波爐、雪櫃及洗衣乾衣機。睡房則是套房設計，間隔四正實用，設計師選用鋼框設計，以天然石、人造皮與及窗台特色木框，來營造舒適的感觀。 值得留意的是，浴室無窗，即俗稱黑廁設計，潔具採用德國「Hansgrohe」及「Duravit」 品牌。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

兩房（實用面積512平方呎，連23平方呎露台，17平方呎工作平台）

示範單位以5座18樓B室為藍本，實用面積512平方呎，連23平方呎露台，以及17平方呎工作平台。客飯廳屬長方形開則，長約5.1米、闊2.6米，間隔方正，易擺放傢俬。此外，客廳落地玻璃窗相連露台，將室外海景引入屋內，兼提高採光率。

廚房設於大門旁邊，屬梗廚設計，外連工作平台，住戶煮食時，有助通風。此外，浴室有窗戶，加強空氣流通。兩間睡房間隔四正，其中一間與客飯廳同向，另一間面向不同，但設曲呎窗，增加採景角度。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

三房一套連儲物室（實用面積 832平方呎， 26平方呎露台）

示範單位以1座18樓C室為藍本，實用面積832平方呎，連26平方呎露台。客飯廳屬長方形開則，寬敞實用，長約6.2米、闊3.2米，可輕易劃分客廳區及飯廳區。此外，客飯廳相連露台，將室外海景引入屋內，而且有助通風。

單位屬梗廚設計，原則廚房連接儲物室連廁，設計師故意拆除整個儲物室，改為品酒區。主人房屬套房設計，空間寛敞，可三邊落床，原則另有兩間客房，發展商打通主人房及其中一間客房，增大主人房面積，用來擺放衣櫃及書桌。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機