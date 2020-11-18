  • 25°C
香港時間 : 20201118日 (三) 19:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選結果】密歇根州韋恩縣承認拜登勝出

環球社會熱點 18:32 2020/11/18

分享：

密歇根州韋恩縣一致裁定認同拜登勝選的選舉結果。

美國大選仍然未有最終結果，因部分州分仍未完成點票，在關鍵搖擺州分密歇根州的韋恩縣（Wayne County），選舉委員會曾對選票記錄不符的問題展開調查，在當地時間周二（17日）推翻早前的決定，一致裁定認同拜登勝選的選舉結果，打破早前兩黨的僵局。

韋恩縣選舉委員會通過決議前，曾要求密歇根州州務卿對韋恩縣的所有司法管轄區進行獨立調查，因缺席選票的記錄和實際票數不符。

【美國大選】佐治亞州再有縣計漏選票 涉超過2700票【下一頁】

在周二（17日）較早時間，兩名共和黨的委員會成員投反對票，拒絕承認結果。共和黨主席帕爾默（Monica Palmer）表示她願意確立其他司法管轄區的選舉結果，但對選票記錄有異常的地區，實在無法承認選舉結果。

民主黨人的金拉克（Jonathan Kinloch）則表示，不認證選舉結果是魯莽且不負責任。金拉克回應選舉名冊記錄不符時指出，情況並非舞弊，而是人為失誤。
密歇根州的前選舉總監、民主黨人托馬斯（Chris Thomas）則表示，選擇性點票是對選舉制度的破壞。另有批評指，該州的共和黨員剝奪成千上萬選民的投票權，尤其是非裔美國選民。

周二是韋恩縣裁決選舉結果的限期，最後一致通過承認結果。密西根州共83個縣，每一郡都須認證11月3日總統大選的結果，密西根州選舉委員會才能承認整個州分的結果。

【美國大選】兩黨勢修例管社交媒體 Twitter及Fb討價還價【下一頁】

責任編輯：葉芷樺
 

相關文章

【美國大選】特朗普律師團隊再打退堂鼓 退出賓夕法尼亞訴訟
2020/11/17
【美國大選】特朗普律師團隊再打退堂鼓 退出賓夕法尼亞訴訟
【美國大選】曾稱大選安全 網路安全局長被特朗普解僱
今日
【美國大選】曾稱大選安全 網路安全局長被特朗普解僱
【美國大選】被轟帖文加標籤 Twitter CEO口窒回應（有片）
今日
【美國大選】被轟帖文加標籤 Twitter CEO口窒回應（有片）
【美國大選】拜登有意「放生」特朗普 不會算舊帳以團結美國
今日
【美國大選】拜登有意「放生」特朗普 不會算舊帳以團結美國
【美國大選】特朗普多日無公開行程 拒配合交接權力
今日
【美國大選】特朗普多日無公開行程 拒配合交接權力
選舉 密歇根 總統大選 美國共和黨 拜登 美國民主黨

上一篇文章

再生元新冠抗體藥料明年生産200萬劑 特朗普曾服用

下一篇文章

【美國疫情】首個家用快速檢測獲批使用 30分鐘有結果
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】奧巴馬拒入拜登内閣「米歇爾會離開我」
【美國大選】奧巴馬拒入拜登内閣「米歇爾會離開我」
「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮
「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮
【美國大選】佐治亞州人手重新點票 揭2600張未點算
【美國大選】佐治亞州人手重新點票 揭2600張未點算
【美國大選結果】拜登終奪密歇根最大縣 佐治亞再點漏2700票（不斷更新）
【美國大選結果】拜登終奪密歇根最大縣 佐治亞再點漏2700票（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月18日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月18日 時間19:00）
【美國大選】特朗普律師團隊再打退堂鼓 退出賓夕法尼亞訴訟
【美國大選】特朗普律師團隊再打退堂鼓 退出賓夕法尼亞訴訟