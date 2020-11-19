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【美國大選】密歇根韋恩縣戲劇性撤回拜登勝出認證

環球社會熱點 17:19 2020/11/19

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【美國大選】密歇根韋恩縣戲劇性撤回拜登勝出認證

美國大選仍然未有最終結果，因部分州分仍未完成點票，在關鍵搖擺州分密歇根州的韋恩縣（Wayne County），選舉委員會曾對選票記錄不符的問題展開調查，在當地時間周二（17日）推翻早前的決定，一致裁定認同拜登勝選的選舉結果，打破早前兩黨的僵局。不過，該委員會再一次推翻日前的確認，聲稱受到恐嚇，故撤回拜登勝出的言論。

韋恩縣選舉委員會通過決議前，曾要求密歇根州州務卿對韋恩縣的所有司法管轄區進行獨立調查，因缺席選票的記錄和實際票數不符。

【美國大選】佐治亞州再有縣計漏選票 涉超過2700票【下一頁】

在周二（17日）較早時間，兩名共和黨的委員會成員投反對票，拒絕承認結果。共和黨主席帕爾默（Monica Palmer）表示她願意確立其他司法管轄區的選舉結果，但對選票記錄有異常的地區，實在無法承認選舉結果。

民主黨人的金拉克（Jonathan Kinloch）則表示，不認證選舉結果是魯莽且不負責任。金拉克回應選舉名冊記錄不符時指出，情況並非舞弊，而是人為失誤。
密歇根州的前選舉總監、民主黨人托馬斯（Chris Thomas）則表示，選擇性點票是對選舉制度的破壞。另有批評指，該州的共和黨員剝奪成千上萬選民的投票權，尤其是非裔美國選民。

周二是韋恩縣裁決選舉結果的限期，最後一致通過承認結果。密西根州共83個縣，每一郡都須認證11月3日總統大選的結果，密西根州選舉委員會才能承認整個州分的結果。惟這個決定再被推翻。

【美國大選】兩黨勢修例管社交媒體 Twitter及Fb討價還價【下一頁】

責任編輯：葉芷樺
 

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