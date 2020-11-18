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李嘉誠基金會緊急撥款300萬元 予油麻地唐樓大火死傷者家庭

環球政經 18:32 2020/11/18

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日前油麻地廣東道唐樓發生大火，導致7人死亡，10多人受傷，當中為不少少數族裔，當日一度有南亞裔少年需要爬出窗危站求救。

「Impossible植物豬柳漢堡」於香港推出 成加州以外首個城市：【下一頁

當日附近多個住戶按傳統在門外燃點蠟燭擺放鮮花，迎接神明降臨，現場喜氣洋洋，未料餐廳門外的蠟燭火種懷疑意外點着雜物，火勢一發不可收拾，多人逃生不及，發生悲劇。

【誠哥出手】李嘉誠投資新冠檢測技術下月面世  每次僅數十元可安坐家中自行檢測【下一頁

李嘉誠基金會今日（18日）向大火的傷者及死者家屬緊急撥款300萬元。基金會指，李嘉誠對火災帶來的傷痛深感難過，希望這筆透過民政事務總署發放的支援金能幫助受影響家庭， 願逝者安息，傷者早日康復。

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責任編輯：翁嘉陽

南亞 火災 油麻地 李嘉誠基金會 李嘉誠

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