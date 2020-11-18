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【網購商機】全新網購平台HOME+集合400個品牌　買滿$500即減$100

商業 18:47 2020/11/18

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疫情為網購帶來商機，逐漸成為港人的習慣。全新網購平台HOME+正式登場，有超過400個品牌的產品在平台上發售，涵蓋健康食材、至潮家電、保健產品、個人護理等。

【一田優惠】一田購物優惠日過萬件貨1折起　電視機只售198元

HOME+除了是網上平台外，亦有兩所門市在沙田及旺角。事實上，HOME+門市是香港寬頻、鴻福堂及myTV SUPER 的合作項目，而網購平台亦是此項目的延伸。與一般傳統購物平台的做法不一樣，HOME+不會向貨品供應商收取上架費或年費，反而希望透過積極投放資源在宣傳渠道，使產品推廣至廣大客戶群。

HOME+執行主席楊主光表示，HOME+正在起始運作階段，現已有來自超過400個品牌的產品在平台發售；預計產品數目將在年內快速增長。在平台上架的品牌包括大昌行旗下品牌或商品、鴻福堂、Green Common、Green Gables、維他、余仁生及澳至尊等。至於送貨方面，HOME+以鴻福堂、大昌行、余仁生及香港復康會提供廣泛的分店網絡作為自提點，現時共有70個左右；冀年底前將擴展至超過100個。

HOME+特別推出迎新優惠，由即日起至12月18日，於HOME+購物滿500元，即減100元，名額每日5000個。每個賬戶可享折扣優惠次數不限，憑HOME+信用卡簽賬更可獲額外9折優惠。此外，HOME+更推出迎新四重賞，由即日起連續四週，每週首2500名消費滿港幣500元的客戶，可免費獲贈Green Gables澳洲M3+和牛西冷扒200克 、鴻福堂自家湯電子e券3張 、日本帶子約500克 或鴻福堂花膠瑤柱碗仔翅2盒 。

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責任編輯：葉泳珊

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