【人造肉市場】Beyond Meat 在中國推人造豬肉產品　與5餐廳合作

▲ Beyond Meat 今天(18日)與上海5間知名餐廳合作，發布人造豬肉產品。

美國人造肉公司巨頭Beyond Meat （美﹕BYND） （別樣肉客）今日（18日）宣佈在上海推出人造豬肉產品「別樣豬肉」，集團跟上海5間知名餐廳進行合作，分別推出以別樣豬肉製成的豚王拉麵及豬肉丸意粉等菜式供顧客享用，擴大Beyond Meat在中國人造肉市場份額。

Beyond Meat開市後升3.4%，報134.25美元。

中國市場對肉類需求甚大，根據歐盟委員會的數據，2019年9月歐盟出口的豬肉中，有46%出口到中國，這促使不少人造肉公司把眼光放到中國市場上，外國人造肉公司Impossible Food、Beyond Meat 近年積極便打入中國市場。今年7月起，Beyond Meat 開始通過阿里巴巴旗下的生鮮超市盒馬鮮生發售人造肉餅，Beyond Meat 8月時亦有與內地星巴克 （美﹕SBUX）合作，推出人造肉三文治。今年9月，集團跟嘉興經濟技術開發區簽署協議，計劃於當地興建人造肉生產設施。而Impossible Food 上年亦曾表示，有意計劃在中國設廠。

Beyond Meat 在上年3月首日上市，股價便暴漲163%，自上市起至今日（18日），股價累升419.6%。眼見人造肉市場商機無限，中國首間人造肉品牌「珍肉」並不遑多讓，近月推出人造肉小龍蝦等產品。

不過，投資者需留意，外國企業要打入人造肉市場，相關人造肉成份需先通過國家市監局批准。

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編輯﹕賴奕羚