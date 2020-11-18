【新冠疫苗】Moderna疫苗供應商Lonza︰量產面臨巨大挑戰

▲ Moderna疫苗量產仍面對一系列挑戰。

美國醫藥公司Moderna（美︰MRNA）此前公布的新冠疫苗測試效用率達94.5%，成效顯著。Moderna預計明年可供應5億至10億劑疫苗，惟與Moderna有合作協議、負責疫苗生產的瑞士藥廠Lonza表示，即使安裝了額外的生產綫，預計疫苗年產量僅5億劑，若要擴充產能，則要加大投資。

Lonza董事長Albert Baehny表示，在疫苗生產方面面臨幾大問題，第一是供應的速度。現有生產綫在大半年前才開始營運，現在北美生藥廠仍正在量產第一批商業原料藥，並且計劃於一到兩周內，在瑞士實現第一批商業化批量生產，時間緊湊一直是最大挑戰。

第二大挑戰是人手問題。對於每條生產綫，須要60至70位受訓人員。目前Lonza已經安裝了4條生產綫，但仍須培訓更多人員。第三是設備，要先擁有設備、再安裝設備，然後測試設備，這些重大挑戰在不到一年的時間內難以解決。

另外，Baehny續表示，溫度以及在運輸過程中保持疫苗足夠冷卻是另一個巨大的挑戰。

輝瑞的疫苗的儲存溫度為華氏94度或攝氏-70度。相比之下，Moderna週一表示，其疫苗可在華氏36至46度（標準家用或醫用冰箱的溫度）下穩定長達30天；在零下4華氏度下，最多可以存儲6個月。

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編輯︰侯景成