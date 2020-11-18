【樓市熱話】香港樓點解咁值錢？　網民拆解藍籌屋苑4大超級價值

香港地，上車已經唔容易，新樓貴一貴照樣賣過滿堂紅，即使有20、30年樓齡的藍籌屋苑一樣很保值，有網民在討論區發帖，歸納出舊藍籌屋苑的4點超級價值，比起用溢價買新樓更吸引。

該網民開宗明義指出，若有能力的不反對買新樓嘆世界，但他認為香港樓價值所在：「位置靚+近鐵路+大屋苑」，歷史證明持有者99%唔會輸，還是大把人第一桶金的鐵實基礎。

他點出藍籌屋苑的4大價值：

1 供求

香港樓少人多，的確無得救，早年手持多間人士，賣掉買返要DSD手續費，鎖死晒供應。每年結婚家庭數量+150x365+慈父送仔，好多藍籌屋苑搶佔了極靚位置，大屋苑幾代人都在追求。

2 實用

同樣是400呎賣700萬元，藍籌屋苑「兩房+明廁+獨立廚房」；近年新樓「1房+黑廁+開放式廚房」。每年私樓供應都已經唔夠，仲要買間兩房、三房起碼1000萬元以上，其實不是上車客目標，根本供應錯配。

港九及新界上周6大升幅藍籌屋苑呎價一覽：

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3 對內地人價值

以前內地來來港買金、買新樓，現時唔會同你去啟德守十年八載，識得買即時收租的資產，如沙田第一城、大埔中心、屯門、上水，新香港人買家多到爆，內地買樓跟香港買樓按揭息率是「4.8厘VS2厘」。



4 好守好租

該網指出，自住新樓靚嘢當然好，有時順境逆境好難講，寧願拆一間住、一間收租。他以最火紅柏傲莊計，800呎賣2100萬元，唔計水電煤，管理費每呎5元+火險+地租+差餉=每月6000元，等到收樓仲要挨放租潮。相反，大藍籌沙田第一城800呎賣1,200萬元，買完一間800呎第一城，還可以700萬元再買一間450呎收租，還有剩錢用來裝修。

事實上，該網民所言的舊藍籌屋苑，近日成交亦顯著回升，據利嘉閣最新研究報告顯示，全港50個指標藍籌屋苑於上周（9/11—15/11）累錄156宗買賣個案，較前周增加28%，創自今年8月底以來的十一周新高。

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑的交投量全線向上，九龍區21個指標屋苑上周累錄64宗買賣，較前周的48宗增加33%；新界區方面，21個指標屋苑上周累錄68宗交投，較前周的51宗增加33%；港島區8個指標屋苑上周累錄24宗成交，按周增加1宗或4%。以成交平均實用呎價計，嘉亨灣、德福花園及大埔中心的升幅最勁，均較前周上升超過1成。

其他網民回應：

對呀，位置靚屋苑，幾代人都追緊。好似太古城、第一城40年前都賣晒，樓齡高都好，只要一直有翻新，到今日都大把成交，唔會冇人要。

藍籌大型屋苑, 交通配套完善, 盡享地利好處。

還有一點, 就是流轉量大, 客源廣。

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記者：李兆明