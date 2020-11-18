再生元新冠抗體藥料明年生産200萬劑 特朗普曾服用

▲ 再生元表示已完成對新冠肺炎抗體藥的產量測試，目標是於明年生産200萬劑。

新冠肺炎疫情全球大流行，繼輝瑞疫苗及Moderna疫苗報喜後，美國藥廠再生元（Regeneron）研發的新冠肺炎抗體藥物也有好消息。再生元表示已完成對新冠肺炎抗體藥的產量測試，正等候監管當局批准，目標是於明年生産200萬劑。

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再生元與瑞士製藥公司羅氏（Roche）合作研發實驗性雞尾酒抗體療法，取名為REGN-COV2。美國總統特朗普（Donald Trump）上月初確診新冠肺炎，接受治療時也有使用再生元的抗體藥，更盛讚藥物有效。

再生元總裁兼首席科技總監揚科普洛斯（George Yancopoulos）周二（17日）表示，合作研發藥物的羅氏已展開大規模工程設計，並取得成功。羅氏發言人表示，準備於2021年第一季開始生產藥物。據悉，兩間公司的目標是在明年生産200萬劑抗體藥。

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再生元上月已向美國食品及藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權，其後一直與當局磋商。美國政府更與再生元簽訂協議，以約4.5億美元（約35.1億港元）向再生元訂購30萬劑抗體藥，目前該公司已有超過5萬劑存貨。

揚科普洛斯表示，再生元有定期與美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的新冠肺炎疫情工作小組對話，並展示該公司的抗體療法。

責任編輯：鄭錦玲