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【長租公寓爆煲】蛋殼公寓承認公司周轉困難、資金緊張　不敢對未來事態發展妄下評論 （第三版）

股市 18:59 2020/11/20

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蛋殼公寓今年1月17日於紐交所上市，為今年首隻登陸紐交所的中概股。

內地長租公寓平台蛋殼公寓（美﹕DNK）多次傳出資金鏈斷裂等傳聞，早前傳出被幾百人維權群組追債、拖欠員工薪金、旗下租戶被斷網等傳聞，亦有離職員工指蛋殼公寓或將宣佈破產。截至香港時間20日晚上6點55分，蛋殼公寓盤前股價一度跌超過9%，現時盤前報3.45美元，跌9.92%。

蛋殼公寓周五（20日）深圳負責人回應，指今年受疫情影響，公司經營的公寓出現較高的空置率，承認公司出現了資金緊張、周轉困難等情況。不過，他同時強調，從總部只得知公司還沒有破產、倒閉的消息，自己不敢對未來事態發展妄下評論。

內地傳媒報道，北京住建委已就蛋殼公寓事宜，成立專辦小組，期望平穩解決事件，將適時公布處理方案。媒體報道續指，蛋殼公寓高層的手機一直處於關機或停機狀態。早前有消息傳出，內地房地產中介公司我愛我家 （深﹕000560），正與蛋殼公寓洽談接手事宜，消息人士形容目前已有「實質性進展」，進展順利，預料最後成功的可能性非常大。我愛我家相關負責人回應指，暫時並沒有接到相關通知。

蛋殼公寓是國內第二大長租公寓平台，在2020年1月在紐交所上市，上市後僅10個月便傳出債務傳聞。是次洽談對象我愛我家是中國首間登陸A股主版市場的房地產經紀龍頭企業，旗下擁有我愛我家、相寓等長租公寓品牌。

（第三版新增﹕蛋殼公寓深圳負責人回應）

相關文章﹕

【長租公寓爆煲】蛋殼公寓股價反彈6成　此前澄清破產傳聞

【中概股】長租公寓平台蛋殼公寓傳破產　股價跌逾7%　上市不足一年累跌9成

 

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編輯﹕賴奕羚

美股 A股 我愛我家（深：000560） 地產 中國

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