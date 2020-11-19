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【長租公寓爆煲】內媒：北京住建委就蛋殼公寓設專辦小組　傳蛋殼與內房中介洽接手（第二版）

股市 12:05 2020/11/19

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蛋殼公寓今年1月17日於紐交所上市，為今年首隻登陸紐交所的中概股。

內地長租公寓平台蛋殼公寓（美﹕DNK）早前傳出被幾百人維權群組追債、拖欠員工薪金、旗下租戶被斷網等傳聞，16日亦有離職員工指蛋殼公寓或將宣佈破產。有內地傳媒報道，北京住建委已就蛋殼公寓事宜，成立專辦小組，期望平穩解決事件，將適時公布處理方案。

內地媒體報道續指，蛋殼公寓高層的手機一直處於關機或停機狀態。

周三（18日）有消息傳出，內地房地產中介公司我愛我家 （深﹕000560），正與蛋殼公寓洽談接手事宜，消息人士形容目前已有「實質性進展」，進展順利，預料最後成功的可能性非常大。蛋殼公寓昨晚美股盤前股價升逾3成。開市後更急漲8成，報4.36美元。

我愛我家相關負責人回應指，暫時並沒有接到相關通知。我愛我家升1.4%，收報4.25元人民幣。

蛋殼公寓是國內第二大長租公寓平台，在2020年1月在紐交所上市，上市後僅10個月便傳出債務傳聞。是次洽談對象我愛我家是中國首間登陸A股主版市場的房地產經紀龍頭企業，旗下擁有我愛我家、相寓等長租公寓品牌。

相關文章﹕

【長租公寓爆煲】蛋殼公寓股價反彈6成　此前澄清破產傳聞

【中概股】長租公寓平台蛋殼公寓傳破產　股價跌逾7%　上市不足一年累跌9成

 

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編輯﹕賴奕羚

美股 A股 我愛我家（深：000560） 地產 中國

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