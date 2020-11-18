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【友邦股價】友邦股價屢創新高　大和續調升目標價至108元

股市 17:41 2020/11/18

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大和唱好友邦，目標價上望108元。

友邦 （01299） 今日股價再創新高，盤中高見90.9元，尾盤回吐未能企穩90元樓上，全日收報89.85元，微升0.73%，成交37.67億元。大和唱好友邦，發報告續調升目標價至108元，維持「買入」評級。大和引述管理層指，友邦擴大內地業務，優先選擇在四川省籌建分公司，由於該省份的人口多、GDP數據表現好且城市較為集中，符合公司發展要求。

大和續指，友邦中國合共有300萬客戶，中產客群滲透率僅2%，在四川發展計劃短期內集中在省會成都市，希望最快一年後擴展至周邊其他城市友邦，而估計每一個分部需要6個月作準備，之後預計每年可進入兩個新省份。

至於產品組合方面，大和表示，未見到友邦有大動作，但中國新業務價值有25%來自長期儲蓄產品，較以往增加，但依然低於同業。友邦留意到在疫情下，代理更加關注現有客戶，因客戶傾向購買保障性的產品，再買入儲蓄性產品。而第三季，超過90%的長遠儲蓄產品銷售由現有客戶貢獻。

該行又稱，美國30年期債息收益率相對3月低位，已反彈67個幾點，較上半年末高27個基點，意味將逆轉上半年負內在價值的假設，加上泰國、馬來西亞政策改善，友邦中國將釋放數百萬美元的剩餘資金，預計下半年內在價值有所增長，穩定利率環境對估值支持作用。

相關文章：【友邦股價】大摩唱好友邦最牛見121元　中港通關利業務反彈

【友邦業績】友邦升逾6%破頂　第三季新業務價值按季升22%　

恒指漲479點 友邦升逾6% 滙豐升3%

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編輯：陳華

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