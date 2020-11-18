【人民幣】人民幣升勢停不了 專家料明年人幣可挑戰6.2高位

▲ 美元積弱，變相令人幣不斷破頂，且因「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）概念而再升穿6.55。

人民幣滙價升勢停不了，今天（11月17日）更一度突破6.65大關，反映境外市場的離岸價，更一度衝上6.5388，其後才稍為回調。市傳中資行掃美元力遏升勢，但業界對此存疑，相信人幣突在高位掉頭回吐，主因是市場人士提前收爐，先鎖倉獲利。此外，專家仍推許人幣為來年的亮點貨幣，料在岸價兌美元可反覆挑戰6.2到6.3新高。

ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈表示，暫未改對在岸價的今年底預測，料為6.7；明年底才輾轉升至6.3，畢竟人幣近期升幅過急，尤其是近日受惠「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）落地等概念，憧憬內地為大贏家，再刺激人幣屢創新高。不過，該行於年底前對人幣後市有保留，由於美國大選仍未明朗，特朗普退任前或再搞局；而超賣的美元亦伺機反撲，遂料人幣午後驟轉弱，並非人為入市干預，只是獲利盤先平倉套現。

星展香港高級經濟師周洪禮亦不約而同說，人幣自底點累彈近一成，如今作超買後回調也是正常。綜合滙市中人亦指，現市況投資界歲晚收爐意味甚濃，爭相在非美貨幣先鎖定利潤。

市傳中央連出4招 力遏人幣漲勢

專家亦說內地近月連出4招，冀緩和人幣的漲勢，包括︰

（1）人幣升穿6.55心理大關後，市傳中資行掃美元力遏升勢；

（2）人民銀行於上周四（11月12日）在港發行央行票據，渣打中國宏觀策略部主管劉潔剖析，在總額250億元（人民幣，下同），乃破天荒首度續發中，未有足額推300億元；反而「縮額」50億元，相信為免抽資效應，刺激離岸人幣再抽升。事實上，人行近年在境外推央票，主要是先前的債券到期再續發；一改過往在港發債為挾息，間接痛擊造淡人幣的炒家；

（3）10月中下旬突傳人行淡化中間價的逆周期因子；

（4）10月12日人行突把外滙風險準備金率，從20%驟削至零，但人幣在岸價兌美元由當時的6.7不斷破關，更升穿6.6大關，如今再破頂。而離岸價今天更試衝6.55，乍現6.5388。

渣打大幅上調未來4年人幣預測

人幣逢關破關，外資續鬥牛唱好，爭相上調人幣目標價。急轉軚的投行，例如渣打於上周五（11月13日）正式發表報告，大幅上調在岸價兌美元的未來4年預估，全部由穿七至突破6.6或以上；最樂觀的目標價是明年第2次，由原本預期的7.15，現大幅上調至6.3。

劉潔解釋，現才調升人幣預測的底蘊，是靜觀美國大選的結果；但目前仍陷膠著，惟料拜登勝算較高。料在岸價於今年底見6.55，明年首季6.4，次季為6.3。放眼較長線，料明年底報6.45，2022年為6.5，2023年6.6，以及2024年的6.65。

有關渣打對人民幣的預測，可看【下一頁】

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧最近把在岸價今年底的目標，由6.72調升至6.5；且料由現時至年底的低位為6.72。

星展料在岸價今年底見6.6

展望來年預測，星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享更進取，料美國大選明朗化後，毋須再猛打中國牌，且憧憬中美博弈急降溫；加上明年10月富時正式把內地債納入主流國際指數，俱令人幣資產續受捧。

王良享預計，在岸價今年底見6.6；而在弱美元下，明年底更有望衝上6.2新高。

如以現滙報6.55，已創逾兩年半新高；若再按星展及東亞 （00023） 貨幣及利率交易部主管陳德祥一年後的最牛預估6.2，重上2015年8.11滙改前的高位；即較現水平再呈5%的潛在升幅。

瑞銀財富管理料明年上半年人幣反覆高見6.4，而下半年預期報6.3。

以下是財金界專家對在岸價末來最新目標價預估︰

今年底目標價︰

●6.5︰花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧、高盛及麥格理

●6.55︰渣打中國宏觀策略部主管劉潔及東亞 （00023） 貨幣及利率交易部主管陳德祥

●6.6︰星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享

●6.7︰ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈、南洋商業銀行經濟及策略研究主管卓亮、東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤、以及澳新銀行

●6.77︰中信銀行（國際）首席經濟師廖群

明年底目標價︰

●6.2︰星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享指，拜登掌舵後，料加碼谷經濟，變相令財赤惡化，累美元走弱，明年恐失守90大關；間接利好人民幣的中長線前景。

●6.3︰高盛及ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈

●6.45︰渣打中國宏觀策略部主管劉潔

●6.5︰東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤

2022年底目標價︰

●6.5︰渣打中國宏觀策略部主管劉潔

2023年底目標價︰

●6.6︰渣打中國宏觀策略部主管劉潔

2024年底目標價︰

●6.65︰渣打中國宏觀策略部主管劉潔

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪