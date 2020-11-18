  • 26°C
香港時間 : 20201118日 (三) 17:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國疫情】首個家用快速檢測獲批使用 30分鐘有結果

環球社會熱點 17:29 2020/11/18

分享：

新冠肺炎疫情持續，在醫療成本較高的美國，到私營機構做病毒檢測並不便宜。美國食品及藥物管理局（FDA）獲准一款家用快速病毒檢測套裝，30分鐘有結果，適用於14歲以上人士，但需處方才可使用；售價為50美元（390港元），價錢算是親民。

總部位於加州的生物科技公司Lucira Health研發出家用快速檢測劑，成為美國首個獲FDA批准使用的快速檢測套裝。使用者需利用鼻咽拭子採集樣本，然後放入小瓶子，將小瓶子插入一個小型檢驗裝置，裝置30分鐘內會亮燈顯示結果。

輝瑞將申請緊急授權 稱獲足夠安全數據【下一頁】

加州經濟重啟計劃急刹停 洛杉磯縣擬宵禁【下一頁】

Lucira Health網頁建議，如果13歲或以下的人士也想使用該檢測套裝，需由醫護人員協助採集樣本。Lucira Health指，今年夏天進入的臨床研究顯示，100%的14歲以上人士都有能力自行採集樣本。

FDA局長哈恩（Stephen Hahn）在Twitter發文宣布這個喜訊，並形容是「重要進展」，同時突顯當局對擴大檢測的承諾。

FDA早在4月底至5月初批准數款家用快速檢測套裝，分別是2款鼻腔採樣與1款唾液採樣檢測工具，但樣本需送到實驗室，無法在家中完成整個檢測過程。

Moderna疫苗比輝瑞好？美官員：穩定性高 易存放【下一頁】

堅拒相信疫情 患者臨終遺言：這不是真的【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

相關文章

【輝瑞疫苗】輝瑞將申請緊急授權 稱獲足夠安全數據
今日
【輝瑞疫苗】輝瑞將申請緊急授權 稱獲足夠安全數據
【法國疫情】累計確診突破200萬 歐洲第一
今日
【法國疫情】累計確診突破200萬 歐洲第一
【日本疫情】提升札幌警戒級別 Google預測全國下月增5萬確診
2020/11/17
【日本疫情】提升札幌警戒級別 Google預測全國下月增5萬確診
【美國疫情】加州經濟重啟計劃急刹停 洛杉磯縣擬宵禁
2020/11/17
【美國疫情】加州經濟重啟計劃急刹停 洛杉磯縣擬宵禁
【美國大選】威斯康星州倘重新點票 特朗普需付逾6000萬
2020/11/17
【美國大選】威斯康星州倘重新點票 特朗普需付逾6000萬
疫情 加利福尼亞 美國 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月18日 時間17:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選結果】再有官員被炒 曾澄清選舉謠言（不斷更新）
【美國大選結果】再有官員被炒 曾澄清選舉謠言（不斷更新）
【美國大選】佐治亞州人手重新點票 揭2600張未點算
【美國大選】佐治亞州人手重新點票 揭2600張未點算
「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮
「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮
新型冠狀肺炎全球疫情（11月18日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月18日 時間17:00）
【美國大選】特朗普律師團隊再打退堂鼓 退出賓夕法尼亞訴訟
【美國大選】特朗普律師團隊再打退堂鼓 退出賓夕法尼亞訴訟
【美國大選】奧巴馬拒入拜登内閣「米歇爾會離開我」
【美國大選】奧巴馬拒入拜登内閣「米歇爾會離開我」