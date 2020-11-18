【美國疫情】首個家用快速檢測獲批使用 30分鐘有結果

新冠肺炎疫情持續，在醫療成本較高的美國，到私營機構做病毒檢測並不便宜。美國食品及藥物管理局（FDA）獲准一款家用快速病毒檢測套裝，30分鐘有結果，適用於14歲以上人士，但需處方才可使用；售價為50美元（390港元），價錢算是親民。

總部位於加州的生物科技公司Lucira Health研發出家用快速檢測劑，成為美國首個獲FDA批准使用的快速檢測套裝。使用者需利用鼻咽拭子採集樣本，然後放入小瓶子，將小瓶子插入一個小型檢驗裝置，裝置30分鐘內會亮燈顯示結果。

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Lucira Health網頁建議，如果13歲或以下的人士也想使用該檢測套裝，需由醫護人員協助採集樣本。Lucira Health指，今年夏天進入的臨床研究顯示，100%的14歲以上人士都有能力自行採集樣本。

FDA局長哈恩（Stephen Hahn）在Twitter發文宣布這個喜訊，並形容是「重要進展」，同時突顯當局對擴大檢測的承諾。

FDA早在4月底至5月初批准數款家用快速檢測套裝，分別是2款鼻腔採樣與1款唾液採樣檢測工具，但樣本需送到實驗室，無法在家中完成整個檢測過程。

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責任編輯：鄧燕君