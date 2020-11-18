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【TikTok】TikTok擴展「Family Pairing」功能　加強私隱保護

科技 18:40 2020/11/18

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TikTok愈來愈重視兒童私隱及安全問題，最近進一步擴大「Family Pairing」功能的權限，保障兒童及青少年帳戶私隱。

內地短影片程式抖音（TikTok）在全球大熱，同時擁有不少兒童及青少年用戶。近期TikTok愈來愈重視兒童私隱及安全問題，最近進一步擴大「Family Pairing」功能的權限，以加強保護年輕用戶的帳戶私隱。

TikTok於本年推出「Family Pairing」功能，允許家長綁定個人及兒童的帳號，並制定家庭成員使用TikTok功能的限制，例如禁用直接收傳信息功能 （Direct Messages），以及設置使用屏幕時間限制等。最近，TikTok為此項功能推出更新，以加強家長用戶的管理權限。家長可以設置兒童帳戶的搜尋權限，包括搜尋用戶、主題標籤或音訊等特定內容。另外，家長可限制部分用戶在影片下方留言，或者選擇將兒童的帳戶設定為私密帳戶，以保障他們的私隱安全。

＜＜【中美角力】TikTok禁令原定今日生效　美商務部宣布暫不執行

＜＜【TikTok】美國業務限期即將屆滿　TikTok入稟挑戰特朗普行政命令

TikTok除了推出專為家庭而設的管理工具之外，早前為保障青少年及兒童的安全與健康，在平台上新增社群守則內容，並積極宣傳正面觀念，以及移除仇恨內容。

責任編輯：李寶如

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