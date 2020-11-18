【Fleets分享】類似IG 限時動態? Twitter於全球推新功能Fleets 帖文、影片等24小時後自動消失

社交媒體Twitter周二(17日)宣布將推出新功能，容許用戶發布24小時後消失的帖文，包括文案、聲檔和影片等，官方期望新功能可提高用戶參與度及加強自身競爭力。

該項新功能名為「Fleets」，旨在鼓勵更多用戶在Twitter上更隨意地發表「轉瞬即逝的想法」，因發現過往用戶過於膽怯而不敢發帖和加入對話，冀望新功能減輕用戶在Twitter上的壓力，並減低他們對思考撰寫一些深奧的說話、爭取點贊和轉發的數量等行為。

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新功能將加入至推文當中，名為「Fleets分享」(Share in a Fleet)的新選項；用戶可分享文字、回應別人的推文、及發布影片，他們亦可享用不同的背景顏色和疊加文字等選項，同時設有限時規定，每條推文於24小時後便會自動消失。此外，用戶可透過「Fleets」重新發布其他用戶的推文，且該操作並不會通知原始發布者；但有用戶指該功能或會導致無形卻具針對性的騷擾和欺凌，令追查源頭變得難上加難。

現時「Fleets」已在印度、巴西、南韓及意大利市場推出，並在11月1日進駐擁有5,190萬的Twitter用戶的日本市場；但有評論指，若Twitter跟隨類似限時動態的社交功能，令不少用戶擔憂，直言「世界上的社交媒體是否越來越相似呢?」

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責任編輯：潘曉豐