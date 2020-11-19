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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】定時跑步認識更多朋友 老而彌堅跑手何其多

名人薈萃 08:30 2020/11/19

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不知道大家有沒有定時跑步的習慣？如果你每天都差不多時間在同一路段出現，逐漸你就會發現很多熟悉的面孔，慢慢就會認識當中一些跑友，甚至一齊跑步傾吓偈。有些浪漫的電影情節確實會發生在現實生活上，「長跑夫婦」陳家豪及姚潔貞就是一個好例子，記得看過媒體訪問，姚潔貞是在學校附近運動場認識陳家豪，由一起跑步到一起生活，到現在仍然十分恩愛。大家無論單身與否，正值血氣方剛的年紀抑或即將退休，亦可以透過定時跑步，認識志同道合的跑友，擴闊社交生活圈子。

已經身為人父的小弟，自今年年初起，每天早上亦「定時定候」在青山公路跑步，由於大多是早上六七點的時候，因此跑友都以阿叔阿伯為主，我已差不多是最年輕的一個。雖然如此，不少上了年紀的跑友卻十分厲害，不只速度快，他們的堅持亦令人佩服。

其中一個伯伯年紀已七十有六，跑步速度雖然不快，但亦經常由深井跑去荃灣來回，沒有十公里亦有八公里，神態輕鬆自若。以為他自小就跑步，原來他六十九歲才開始跑，最長試過跑半馬距離。坊間有不少跑步比賽設有不同年齡組別，若這位伯伯報名參加，相信亦有機會角逐一、兩個獎項，但他說「無謂俾壓力自己」，一報名就會有不同的心態，說得也是，有時跑步未必要挑戰時間，自己開心滿足就可以。

定時定候跑步，就會覺得不少跑友都熟口熟面。

另一位年近七十歲的伯伯較高大，在未認識他之前，迎面見到他時已感受到他的陽光氣息，簡單說一句「早晨」已十分有力，有時比我跑得還要快。或許因為他較外向的性格，經常見到他與不同跑友一齊「傾住跑」，小弟亦試過和他幾次「拍住上」。他退休前因工作關係經常在香港四處走，所以跑過不少地方，常說自己好簡單，無後生仔「咁多嘢諗」，是否人愈大就愈想得簡單，生活也正面一點？或者過多廿年我亦能體會到。

還有一個阿叔高手接近六十歲，基本上每次跑步都比我快，性格看似較為內歛，其後亦順利打開話題匣子。原來他在年輕時，曾經最快以37分鐘完成十公里，當下令我感到「高手在民間」。他又說，近十年八年很多跑步賽事太商業化，所以他沒有再報名參賽。誠然，愈來愈多機構以不同綽頭舉辦不同的跑步比賽，但亦因為這樣令更多人認識及參與跑步，未嘗不是好事。

這三位人兄令我想起加拿大跑手Ed Whitlock，他在2016年曾以85歲之齡，以3小時56分38秒完成多倫多Waterfront Marathon，較原先85至89歲組別的全馬世界紀錄快了接近40分鐘！事實上他到74歲之齡仍能sub-3，以2小時58分40秒完成全馬，可惜的是他在2017年因癌症而逝世，未能再進一步打破紀錄。

加拿大跑手Ed Whitlock (中)在 2016年以3小時56分38秒完成多倫多Waterfront Marathon全馬賽事，當年他已達85歲之齡。

小弟一直有個心願，想一嘗六大馬拉松 (World Marathon Majors) 壓軸的波士頓馬拉松，相信這亦是不少跑友夢寐以求的賽事，但非慈善名額入場門檻非常高，即使是40-44歲，要達到BQ (Boston Marathon Qualifying Standards)，亦要3小時10分之內完成全馬才夠資格，到65-69歲組別，BQ才為4小時5分。但以現時趨勢而言，一定會更多長者級跑手愈跑愈快，可能二、三十年後，65-69歲組別的BQ是3小時30分也說不定，或者是時候儲定數萬港元，參加慈善名額，或申請有關旅行社的跑步團了（苦笑）。

波士頓馬拉松是六大馬入場門檻最高的一個，是不少跑手十分期待參與的賽事。

 

作者_Clayton Lauw簡介:

跑齡10年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，今年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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撰文 : Clayton Lauw

欄名 : 跑呀跑，跑咗去邊？

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