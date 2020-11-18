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【最佳城市】2021全球最佳城市排名　香港大跌倫敦蟬聯第一

環球政經 18:33 2020/11/18

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經濟學人智庫（The Economist Intelligence Unit）最新公布了全球133個城市的生活成本，香港蟬聯榜首，與蘇黎世及巴黎一同排名第一。加拿大諮詢公司Resonance Consultancy早前亦公布了2021年全球最佳城市排名。調查涵蓋全球100個城市，倫敦蟬聯榜首，再次成為全球最佳城市。惟香港排名則大跌至42位。

經濟學人智庫最新調查 香港生活成本連續2年全球第1【下一頁】

【薪酬調查】明年僅加薪0.8%近10年最低　6大加薪幅度最多行業一覽【下一頁】

調查根據6大範疇25個細項作評分，不只會考慮當地是否適合居住、工作或到訪，還會包括當地能否吸引就業、投資。人文發展情況、博物館數目、教育程度，以及大眾在社交平台上對當地的評論，同樣會一同分析。

2021年全球10大最佳城市

    點擊圖片放大
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值得留意，香港排名由去年的19位下跌至今年的42位，排名比第26位的北京還低。評分提到本港經歷過2003年沙士一疫，較其他地區更快控制疫情，惟本港去年的社會運動、人權、國安法立法等問題，令政治形勢變得緊張。另一中國城市上海則排第73位。

完整排名

 

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責任編輯：楊子瑩

倫敦 香港 國安法 政治 經濟 社交平台 就業 疫情 人權 沙士

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