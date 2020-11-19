【無牆醫院@iM網欄】院牧的日常 – 以愛打破距離的隔膜

自年初因應新冠肺炎疫情，醫院管理局將防感染措施提升至「緊急戒備級別」，暫停一切探病的安排。不論是家人或義工，就算平日可自由進出病房關顧病人的院牧也是謝絕探訪。對於院牧來說，這是重大挑戰，因為院牧就是醫院裡的牧者，他們抱着不分宗教信仰、不分文化及背景，以基督的愛主動走到每張病床關懷病人，聆聽心事，支援其情緒和靈性需要。若病人願意，院牧也會在他身邊為他祈禱。

面對「疫」境，雅麗氏何妙齡那打素醫院院牧深信距離不能阻隔愛的傳遞，透過電話傾談和視像通訊，仍能為渴望得到陪伴和傾談的留院病人提供心靈支援，也成為家屬與病人之間傳遞關愛的橋樑。

一位留學英國的陽光少女晴希，滿懷希望回港後投入父母懷裡。可是在入境時，進行新冠肺炎檢測呈陽性，即時由機場送往那打素醫院接受治療。院牧接到晴希父母來電，十分憂心女兒的情況，而晴希也對未能與父母見面感到失落和難過。院牧透過電話陪伴身處隔離病房的晴希，也與她的父母一同祈禱，與他們一家同行。

隨着疫情發展，那打素醫院院牧增設「病人熱線」，讓每位留院病人需要心靈支援時，可主動致電熱線與院牧傾談，得到關懷與安慰。其中一位哭着來電與院牧傾訴的陳小姐是第一次入院留醫，對環境及病情感到焦慮不安，渴望別人關心，了解她的苦況。院牧聆聽她的心事，與她同感難過，陪伴她從孤單沮喪中走向被了解和接納，心情逐漸平靜安穩。

除此以外，那打素醫院院牧過往定期邀請地區教會牧者參與午間崇拜分享訊息、與義工一起舉行節日活動、組織詩歌小組訓練等，也因應防疫措施而暫停或更改形式，如將午間崇拜改為靜思會，讓病人和醫護人員仍有一個心靈小休的空間，透過經文、詩歌和默想，洗滌心靈，重新得力。院牧又把原定於節日活動派發的紀念品及地區教會捐贈的小禮物送遞至醫護人員及病人的手中，藉此傳達關愛之情。

漫長的抗疫之路令人疲乏，各項防疫措施也增加人與人之間的距離，甚或改變我們的日常工作及生活，但那打素醫院院牧深信任何距離也不能阻隔關愛他人，並且積極回應並推行多項新安排，讓愛蔓延。

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