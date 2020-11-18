【疫市營商】貿發局下月初網上舉辦五項活動　助中小企升級轉型走出逆境

為協助企業開拓商機，香港貿發局將於12月初在網上舉辦五大年度活動，包括「創智營商博覽」、「香港國際特許經營展」、「亞洲知識產權營商論壇」、「DesignInspire創意設計博覽」及「亞洲電子商貿峰會」，並以全新的數碼平台亮相。

【書展】書展延至年底舉行 貿發局： 籌備工作繼續進行

第四屆「創智營商博覽」及第六屆「香港國際特許經營展」將於12月2至4日舉行，今年博覽以「驅動遙距新機遇」為主題，推出一系列內容豐富的網上研討會，圍繞「宅經濟」、新常態下的挑戰、提升企業生產力，以及迎接新商機等議題。

知識產權貿易及科研協作，是企業發展及應對轉變的重要一環。第十屆「亞洲知識產權營商論壇」將於12月3至4日舉行，以「開放式創新：轉變中推動協作」為主題，邀請約60位知識產權業界專家及商界領袖分享行內趨勢。今年論壇特別在開幕前一天新增InspoTalk圓桌會議系列，請來業界專家就著不同知識產權議題，例如疫情下的挑戰和機遇、與網絡紅人合作的知識產權策略等，和與會者互相交流。

環球電子商貿發展迅速，今年的「亞洲電子商貿峰會」將首度增至三日，定於12月9至11日網上舉行。峰會以「迎接數碼時代蛻變 掌握機遇」為題，提供一站式的數碼平台讓與會者探討電子商貿的最新發展趨勢，有近40位來自香港及世界各地的講者作分享。

至於DesignInspire創意設計博覽將於12月3至9日舉行，展示環球設計方案和創新意念，帶領業界及公衆在網上世界體驗以「Design for Good」為主題的設計。為期一星期的網上展將展示各種設計項目、獨特設計故事、互動體驗，以及一連串講座和工作坊，為業界提供各類型提升業務的創意方案。

【防疫抗疫基金】會議展覽業資助計劃延長 參與貿發局展覽可獲50%補貼

【支援中小企】貿發局推「寄售易 」助港商一站式報關 拓內銷市場

責任編輯：蘇穎琪