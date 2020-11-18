德仁愛推人工智能3D技術以3D展現產品　突破線上銷售模式

▲ 德仁愛企業聯營有限公司今推出商品聯營計劃，與一眾知名企業簽訂合作協議。

新冠肺炎疫情促使不少傳統零售商近年加快線上轉型，推動電商發展。德仁愛企業聯營有限公司聯合創辦人蔣皓喬認為，除及現時普遍流行的線上對線下營銷模式外 （Online to Offline， OTO），商戶若能活用人工智能3D立體技術於銷售策略上，料將能更吸引消費者，迎來更多商機。

他表示，珠寶業、旅遊業等行業可透過使用人工智能3D立體技術，以3D展現等立體技術加強產品吸引力。

德仁愛企業聯營有限公司早前推出人工智能立體顯示屏手機 （Global 3），手機視角會透過人工智能隨著觀看者角度而調整，用家可以透過該手機使用3D技術拍攝、觀看3D電影或參與手遊等活動。

蔣皓喬表示，推出該手機耗資2,000萬元，內裏用到集團所持有的61項專利技術，為迎合其他主流手機用家需要，集團更推出3D電話膜，其他手機用戶貼上它即可享受3D視覺效果，不過以效果而言，其推出的自家手機比其他手機更好。

公司表示，若然2D手機接收到3D圖片，圖像會以2D呈現，不存在兩者媒介不能共通等問題。

他亦表示，不同手遊公司對此技術感興趣，預料未來立體遊戲市場仍有潛力和商機。

被問到在營銷運營上使用立體技術成本如何，公司代表指，暫時有幾百間商戶曾表達過對該技術有興趣，使用該技術雖然成本較高，但相信3D展現能使產品更具吸引力。

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編輯﹕賴奕羚