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【報告調查】滙豐：6成機構投資者及企業　擬加大內地投資規模

宏觀解讀 17:00 2020/11/18

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是次調查合共訪問935家位於亞太區、歐洲和北美洲的機構投資者和大型企業的投資者。

滙豐前海證券調查顯示，62%的國際機構投資者和大型企業計劃在未來一年，進一步擴大內地投資組合的規模，平均增幅24.5%，反映投資者日益關注從疫情中迅速恢復的內地經濟市場。

全球正處於極低利率環境下，調查顯示，逾7成的受訪者認為，具吸引力的收益率為海外投資者增加參與內地市場的主因，其次為內地股票和債券被納入全球主要指數而增加參與內地市場。

滙豐資本市場大中華區業務主管陳紹宗表示，國際投資者對內地市場的興趣日益濃厚，由指數納入，到「滬港通」、「深港通」及「債券通」等一系列發展，顯出內地的資本市場更前所未有地開放，世界各地投資者亦因而積極把握當中機遇。

截至年初至今的交易量顯示，國際投資者對內地債券和股票市場的參與度錄得顯著增加。今年首9個月，「債券通（北向通）」成交量按年增長122%，「深港通」及「滬港通」北向成交量則分別增長157%及77%。

是次調查合共訪問935家位於亞太區、歐洲和北美洲的機構投資者和大型企業的投資者，投資者類別為6成來自資產管理／基金經理、18%來自主權基金、退休基金。

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責任編輯：謝卓榮

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