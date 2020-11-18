【大行報告】中金料中升銷售跑贏同業　調升目標價至68.8元

中金發表報告指，預期中升控股（00881）旗下豪華車品牌第三季銷售理想，遠超行業平均表現，因此上調中升目標價16%至68.8元，維持「跑贏行業」評級。

中升今日收報61.35元，升2%，成交額2.6%；以中金目標價計，潛在上升空間約12%。

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報告預計，中升第三季銷售表現較好，銷量與售後台次實現25%以上按年增長，豪華品牌或表現更佳。中升主要品牌雷克薩斯（Lexus）、奔馳（Mercedes Benz）及寶馬（BMW），今年前十月全國交強險累計增速分別達到14.3% 、6.9%及7.7%，遠超行業表現。

而該行預計，中升持續網絡擴張驅動的品牌市佔率提升，今年全年銷量增長或達到雙位數。

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報告又指，雷克薩斯和奔馳市佔率保持較高水平，仍有上升趨勢，此外寶馬已逐步成為了公司盈利貢獻第三大品牌，認為有利於平衡品牌組合周期波動。此外，中升今年積極推動二手車業務發展，雷克薩斯和奔馳等品牌認證的零售二手車具有較高保值率和市場接受度，有望成為公司業績新驅動。

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記者：李兆明