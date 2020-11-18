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東亞推全新零售財富管理服務　有信心1年內可推升非利息收入

股市 16:43 2020/11/18

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東亞銀行聯席行政總裁李民橋表示，正積極籌備大灣區相關的服務。

低息環境持續，銀行積極拓展非利息收入。東亞銀行 （00023） 向資產值500萬元或以上的高端客戶，推出全新的「顯卓私人理財服務」。東亞銀行總經理兼個人銀行主管黃妮妞表示，今年上半年零售財富管理業務收入按年升12.5%，相信新服務推出1年內，即可推出資產管理規模及非利息收入。

東亞最新推出的「顯卓私人理財服務」，目的是填補現有的顯卓理財及私人銀行服務的空隙。現時服務僅限受邀的客戶申請。

客戶保險需求有顯著增長　續增人手配合

黃妮妞指，該行資產超過500萬元的零售高端客群不斷增加，今年更特別留意到客戶對保險產品的需求大增，帶動零售保險業務按年有雙位數增幅。

總結上半年零售業務，她表示零售財富管理收入按年升12.5%，未來會繼續拓展非利息收入，冀增加收入佔比。她又指，相關客群的長遠資產配置需求大，超過8成都持有該行投資理財或保險產品。展望未來，她預告將持續增加人手，特別是客戶經理及投資保險專才。

提到大灣區發展，東亞銀行聯席行政總裁李民橋指，正積極籌備大灣區相關服務。黃妮妞補充，內部設有專責小組制定發展策略，形容市場機遇大。而該行早前推出的灣區物業按揭服務，亦接獲大量客戶查詢，反應理想。

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記者：趙穎妍

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