【澳洲疫情】南澳洲現搶購潮 當局下令周四起封城6天

澳洲新冠病毒疫情反覆，南澳洲政府於當地周三(18日)宣布，由周四(19日)凌晨零時起封城，為期6天，期間居民須逗留在家中，學校和餐廳等場所須即時關閉，以遏止疫情爆發。

在封城期間，所有民眾禁止外出，每戶家庭每日只能允許一個人外出一次，惟限於特定目的，外出期間須佩戴口罩。所有學校、餐廳、酒吧、咖啡店及戶外運動場均須關閉；居民禁止舉行婚禮、葬禮，公開房地產拍賣和戶活動亦須暫停，除食品和醫療產品以外的工廠均須暫停營運。此外，在封城期間，老人院及殘疾人士居住設施亦被封鎖；惟超市、公共交通、水電及通訊設施、醫療服務等仍維持運作。

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南澳洲首府阿德萊德市自當地時間周日(15日)起，累計36宗確診個案，當中旅館群組增至22人感染。當局指，須要在疫情處於萌芽階段時，採取迅速果斷行動阻止病毒擴散。

封城消息一出，南澳洲多地出現搶購潮，多間超市外大排長龍，市民湧入超市購買生活用品，當地政府則呼籲市民切勿恐慌。

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責任編輯：潘曉豐