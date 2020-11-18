【ET講股通】孫運喜︰大戶動作多多　同場加映答股環節（立即觀看）

恒生指數全日收報26544點，升129點。大市成交1,337億元。友邦 （01299） 升0.7%破頂，騰訊 （00700） 升1.3%；傳統經濟股回軟，港交所 （00388） 跌0.8%。

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，外圍回軟，港股仍受制26700點水平。昨晚公布美國經濟數據欠佳，道指跌167點。

高盛料中資股盈利升兩成 籲增持

港股牛皮，惟臨近年尾，大戶動作值得參考。繼大摩周初唱好港股後，高盛亦接力唱好，認為港股明年可上望29700點，主因預期中資股明年盈利可增長兩成，籲增持。

巴菲特減持蘋果 對科技股有啟示

美國大戶同樣動作頻頻，股神巴菲特在第3季減持蘋果（美：AAPL），或預示科技股升浪近尾聲。同時，換馬傳統經濟股，包括美銀（美：BAC）、通用汽車（美：GM）。

對冲基金橋水 增持阿里巴巴

全球最大對冲基金橋水亦追捧傳統經濟股，如沃爾瑪（美：WMT）、百事（美：PEP）、麥當勞（美：MCD）、強生（美：JNJ）等，並增持中概股阿里巴巴（美：BABA）及京東（美：JD）。

從大戶動作分析，相信港股突破高位機會較大。技術走勢上，恒指沿保歷加通道向上，短綫走勢偏好，特別是傳統經濟板塊可看高一綫。

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