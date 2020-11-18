經濟學人智庫最新調查 香港生活成本連續2年全球第1

受新冠肺炎疫情影響，全球經濟環境大洗牌，但經過一輪重整之後，香港的生活成本依然冠絕全球。經濟學人智庫（The Economist Intelligence Unit）最近調查了新冠肺炎（COVID-19）疫情如何影響全球133個城市的生活成本，結果於今日（18日）出爐。

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結果顯示香港生活成本為全球最高，連續兩年排行第一，蘇黎世與巴黎也並列榜首。根香港、蘇黎世與巴黎的生活成本指數均為103，並列第一；香港去年也處於榜首並列第一的有新加坡與大阪，不過今年新加坡與大阪分別下跌至第4位與第5位。

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報告指出新加坡排名下跌與疫情導致當地外勞離開有關，當地整體人口自2003年來首次減少，市場需求下跌更出現多月通縮現象；大阪情況近似趨勢，消費者價格停滯，日本政府亦出手補貼公共交通費，令生活成本下降。

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責任編輯：翁嘉陽