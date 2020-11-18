【Bitcoin】「怕執輸」情緒推升比特幣? 升至三年新高破1.8萬美元

流量最大的加密貨幣比特幣(Bitcoin)近日升至三年新高至18,176美元(約14萬港元)，對上一次高位是2017年年底衝破1.9萬美元(約14.8萬港元)。分指估疫情反覆，全球股巿動盪，金價表現未見突出，比特幣被部份投資者視為避險地，而且有投資者相信比特幣價值因其供應有限而升值潛力無限。但全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）在Twitter上表示，比特幣大升感到不解。

【Bitcoin】PayPal宣布將推加密貨幣服務 比特幣升至近3年新高【下一頁】

【Bitcoin】全球最大主權基金加倉美股 仲增持呢樣嘢...【下一頁】

亦有分析指比特幣上升也因「Fear of Missing Out」(FOMO)情緒驅使 ，中文可譯作「怕執輸」,很多炒家對比特幣有興趣而馬上加入，大舉「入貨」推升其價位。但專家提醒，視比特幣為避險投資實在要小心，因為比特幣本身價值極不穩定，而且比特幣並非由任何政府發行，如何運作更涉複雜技術問題，非容易理解，這就更要謹慎。

上月(22日)PayPal’s宣布將推加密貨幣服務，刺激比特幣翌日升至13,003美元，是自2018年1月以來最高位。比特幣最高是2017年報19,783美元，去年跌至最低約3200美元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：鄭靜珊