  • 26°C
香港時間 : 20201118日 (三) 17:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Bitcoin】「怕執輸」情緒推升比特幣? 升至三年新高破1.8萬美元

環球政經 17:28 2020/11/18

分享：

流量最大的加密貨幣比特幣(Bitcoin)近日升至三年新高至18,176美元(約14萬港元)，對上一次高位是2017年年底衝破1.9萬美元(約14.8萬港元)。分指估疫情反覆，全球股巿動盪，金價表現未見突出，比特幣被部份投資者視為避險地，而且有投資者相信比特幣價值因其供應有限而升值潛力無限。但全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）在Twitter上表示，比特幣大升感到不解。

【Bitcoin】PayPal宣布將推加密貨幣服務 比特幣升至近3年新高【下一頁

【Bitcoin】全球最大主權基金加倉美股　仲增持呢樣嘢...【下一頁

亦有分析指比特幣上升也因「Fear of Missing Out」(FOMO)情緒驅使 ，中文可譯作「怕執輸」,很多炒家對比特幣有興趣而馬上加入，大舉「入貨」推升其價位。但專家提醒，視比特幣為避險投資實在要小心，因為比特幣本身價值極不穩定，而且比特幣並非由任何政府發行，如何運作更涉複雜技術問題，非容易理解，這就更要謹慎。

上月(22日)PayPal’s宣布將推加密貨幣服務，刺激比特幣翌日升至13,003美元，是自2018年1月以來最高位。比特幣最高是2017年報19,783美元，去年跌至最低約3200美元。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：鄭靜珊

 

 

上一篇文章

【新股IPO】華潤萬象生活擬下周招股 集資10億美元

下一篇文章

經濟學人智庫最新調查 香港生活成本連續2年全球第1
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【摩笛吹奏】大摩上調恒指明年底目標至28700點 精選15隻中港股市焦點股
【摩笛吹奏】大摩上調恒指明年底目標至28700點 精選15隻中港股市焦點股
【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂
【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂
【筍盤推介】全屋苑最筍放盤業主劈價近18% 極罕有高層單位廳大房大超光猛
【筍盤推介】全屋苑最筍放盤業主劈價近18% 極罕有高層單位廳大房大超光猛
【蝕讓離場】天生樓業主寧願蝕讓離場 也要減價51萬元助80後上車
【蝕讓離場】天生樓業主寧願蝕讓離場 也要減價51萬元助80後上車
【鬥快入市】被人捷足先登搶走心頭好唔甘心 買家極速購盈翠半島低層單位 景更靚價更抵
【鬥快入市】被人捷足先登搶走心頭好唔甘心 買家極速購盈翠半島低層單位 景更靚價更抵
【買樓理財】業主有苦自己知　高層海景單位竟然平過低層
【買樓理財】業主有苦自己知　高層海景單位竟然平過低層